그룹 '신화' 멤버 겸 배우 김동완이 자신을 향한 폭로성 글을 허위라며 법적 대응을 예고한 가운데 추가 입장이 전해졌다.

김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨는 23일 소셜미디어에 김동완의 입장문을 공유하며 "이 기사를 어제 올린 해당 게시물을 지우고 지금 막 봤는데 지우지 말걸 그랬나. 허위사실 유포, 민형사상 법적 조치라는 말에 헛웃음이 나온다"고 밝혔다.

A씨는 "솔직히 속이 시원하다고 해야 하나. 상처가 있었나 보다. 나이를 먹어가며 그때 일들을 회상해 봤을 때 즐거웠던, 행복했던, 속상했던, 서운했던 일들 모두가 추억이지만 한편으로는 내 안에 분노와 억울함이 많이 숨어 있었나 보다"라고 털어놨다.

그는 "이번 일에 대해 후회도 없다. 폭로라고 표현하는 게 맞는가 싶지만 내가 한 행동을 다른 이들이 봤을 때 폭로가 맞겠구나 하고 인정한다"고 했다.

그러면서 "여러 가지 이야기가 있지만 파장이 커질까 봐 입을 닫겠다"며 "형 그냥 가만히 계세요. 잘 하신 것 없지 않냐"고 했다.

A씨는 전날 SNS를 통해 김동완을 저격하는 글을 올렸다.

A씨는 과거 김동완의 업무 태도와 소통 방식에 문제를 제기하며 날을 세웠다.

특히 "술 마시고 라이브 해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 있는 건지 없는 건지"라고 주장했다.

또 "형, 저한테 소시오패스라고 했던 거 기억하실지 모르겠는데 형을 먼저 알고 남을 판단하시길"이라고도 했다.

이에 김동완은 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장이다. 개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠다. 허위사실 유포가 지속될 경우 민·형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 반박했다.

<뉴시스>

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