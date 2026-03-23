[내야외야] 두산, KB국민카드와 11년 연속 광고 프로모션 계약

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산이 KB국민카드와 11년 연속 광고 프로모션 계약을 체결했다.

두산 선수단은 이번 계약을 통해 수비모자 좌측에 ‘KB페이’ 브랜드 자수 광고를 부착하고 2026시즌 경기에 임한다.

KB국민카드 입장권 할인 이벤트도 진행한다. 홈경기 시 KB국민카드로 예매하거나 현장 결제할 경우 레드석, 외야석에 한해 2026원을 할인한다. 할인 혜택은 경기당 1인1매만 가능하다.

4월부터 8월까지 매월 하루를 ‘KB Pay 데이’로 지정해 특별 할인 혜택도 제공한다. 이벤트 당일 경기 레드석, 외야석 입장권을 온라인 예매 사이트(앱)에서 ‘KB Pay’로 결제하면, 경기당 선착순 2026명을 대상으로 2026원 추가 할인 혜택을 제공한다.

‘KB Pay 데이’ 할인은 1경기 1인1매 한정이다. 1매 기준 상시 할인과 중복 적용은 불가하다. 단, 입장권 2매 결제하는 경우 1매는 상시 할인, 1매는 ‘KB Pay 데이’ 할인을 각각 적용하여 최대 4052원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

KB Pay 데이는 49일 키움전, 5월28일 KT전, 6월18일 KT전, 7월9일 SSG전, 8월6일 NC전이다.

한편, 두산과 KB국민카드는 팬 맞춤 혜택을 담은 ‘두산베어스 KB카드’를 선보이고 있다. 두산베어스 홈경기 입장권과 공식 굿즈 구매 시 최대 50% 할인, 홈구장 내 위치한 F&B 매장에서도 20% 할인 혜택을 제공한다.

나아가 온라인동영상서비스(OTT) 구독부터 편의점, 배달앱 등 일상 생활 영역에서도 다양한 할인 서비스를 제공한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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