‘발스파 챔피언십 공동 4위’ 임성재, 세계랭킹 15계단 오른 67위… 1위는 셰플러

임성재. 사진=AP/뉴시스

임성재(CJ)가 세계랭킹 67위에 올랐다.

임성재는 23일 발표된 남자 골프 세계랭킹에서 지난주 82위에서 15계단 오른 67위에 이름을 올렸다.

임성재는 이날 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 발스파 챔피언십(총상금 910만 달러) 마지막 4라운드에서 공동 4위에 올랐다. 1∼3라운드 선두를 달렸으나 4라운드에서 부진했다.

임성재는 지난해 세계랭킹 41위로 마감했다. 하지만 시즌 초반 손목 부상으로 2개월 동안 대회에 불참한 뒤 2개 대회 연속 컷 탈락하며 82위까지 떨어졌다. 하지만 발스파 챔피언십에서 반등하며 세계랭킹도 끌어올렸다.

한국 선수 중에서는 김시우(31·CJ)가 29위에 오르며 가장 높은 순위에 올랐다. 김주형(24·나이키)은 123위, 안병훈(34·CJ)은 129위였다.

발스파 챔피언십 정상에 오른 맷 피츠패트릭(잉글랜드)은 15위에서 9계단 상승해 6위에 올라 ‘톱10’에 진입했다.

스코티 셰플러(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)는 세계랭킹 1, 2위 자리를 지켰다. 캐머런 영(미국)이 한 계단 오른 3위를 차지했다. 그 뒤를 4위 토미 플리트우드(잉글랜드)와 5위 잰더 쇼플레(미국)가 따랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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