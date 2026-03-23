반도체 163.9%↑…3월 수출 신기록

3월 들어 반도체 수출 급증과 미국·중국향 교역 확대에 힘입어 우리나라 수출이 역대 최대 실적을 갈아치웠다.



23일 관세청에 따르면 이달 1일부터 20일까지 수출은 533억 달러(약 80조4000억원)로 지난해 같은 기간보다 50.4% 증가했다.



같은 기간 수입은 412억 달러(약 62조1000억원)로 19.7% 늘었으며 무역수지는 121억 달러(18조2000억원) 흑자를 기록했다.



특히 20일 기준 수출 실적으로는 종전 최대였던 지난달 435억 달러(65조5000억원)를 넘어선 것이라 주목된다. 월 중간 집계 기준 역대 최고치다.



연간 누적 무역수지도 362억 달러(약 54조5000억원) 흑자를 이어갔다. 조업일수는 지난해 14일에서 올해 15일로 고려하면 일평균 수출액이 40.4% 증가한 셈이다.



품목별로는 반도체가 163.9% 급증하며 전체 수출 증가를 견인했다. 반도체 수출 비중은 35.0%로 전년보다 15.1%포인트 확대됐다.



이외에도 컴퓨터 주변기기(269.4%), 석유제품(49.0%), 철강제품(21.6%), 승용차(11.1%) 등 주요 품목 대부분이 증가세를 보였다. 반면 선박은 3.9% 감소했다.



수요 수출대상 국가별로는 중국(69.0%)과 미국(57.8%)을 중심으로 수출이 크게 늘었다. 베트남(46.4%), 유럽연합(6.6%), 홍콩(188%) 등에서도 증가세가 이어졌다. 싱가포르는 8.5% 감소했다. 중국, 미국, 베트남 등 상위 3개국 수출 비중은 49.0%를 나타냈다.



수입은 지난해 같은 기간보다 반도체(34.3%), 원유(27.8%), 반도체 제조장비(10.4%), 기계류(5.6%) 등에서 증가했고 가스(6.4%)는 감소했다. 원유, 가스, 석탄 수입액은 18.8% 늘어났다. 주요 수입국인 중국(24.8%), 미국(33.4%), 유럽연합(23.0%), 일본(17.0%), 대만(13.0%) 등에서 모두 증가했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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