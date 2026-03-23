120만 송이 정원에 사파리·공연까지 ‘만끽’

싱그러운 봄 기운을 만끽할 수 있는 ‘에버랜드 튤립축제’가 시작됐다.



튤립축제는 삼성물산 리조트부문 에버랜드의 시그니처 봄 축제다. 튤립·수선화·무스카리 등 100여 종 약 120만 송이의 형형색색 봄꽃을 다채로운 콘텐츠를 통해 특별하게 경험할 수 있다. 축제는 내달 30일까지.

봄 기운을 만끽할 수 있는 ‘에버랜드 튤립축제’가 다음달 30일까지 열린다. 형형색색 화사한 튤립이 끝없이 펼쳐진 ‘인피니티 튤립가든’을 비롯해 다채로운 콘텐츠를 경험할 수 있다. 삼성물산 리조트부문 에버랜드 제공

◆튤립가든, 낮엔 인피니티·밤엔 나이트가든 ‘압도’



우선 약 1만㎡ 규모 포시즌스가든이 ‘마이 스프링 팔레트’ 콘셉트의 대형 튤립정원으로 조성된다. 식재 면적을 확대해 규모감과 색감을 강화했다. LED 스크린과 실제 화단이 연결된 ‘리얼 인피니티 튤립 가든’이 쿠치나마리오 레스토랑 앞까지 확장돼 이국적 몰입감을 제공한다.



플라워드롭·튤립치마·거울 셀피존 등 포토스팟도 강화했다. 야간에는 브루스 먼로와 협업한 가든 라이팅으로 몽환적인 ‘나이트 튤립가든’이 펼쳐진다. 컬러링 체험, 시즌 메뉴 및 굿즈도 운영된다. 매화 테마정원 ‘하늘정원길’도 함께 오픈을 마쳤다.



◆더 와일드해진 사파리월드… EV버스로 몰입 관찰

재개장 앞둔 ‘사파리월드’

오는 4월1일 재개장하는 사파리월드는 동물 생태 중심으로 리뉴얼됐다. 사바나 초원(사자), 포식자의 숲(호랑이), 북방의 숲(불곰) 등 맹수들의 실제 서식지에 기반한 스토리를 개발하고 동물별로 방사장을 특색있게 연출했다. 폭포·연못·인리치먼트 구조물 등을 도입해 자연스러운 행동을 유도했다.



탐험 차량은 소음과 진동을 줄인 친환경 EV버스로 교체돼 약 15분간 몰입형 관람이 가능하다. 대기 공간 전시와 신규 굿즈도 더해 체험 전반의 몰입도를 높였다.



◆양정웅 총연출, 태양의서커스 출신 배우들… 메인공연 ‘빛의 수호자들’ 공개



내달 1일부터 야간 메인 공연 ‘빛의 수호자들’이 공개된다. 양정웅 감독 총연출 아래 드론·불꽃·영상·음악이 결합된 멀티미디어 쇼다. 양 감독은 2025 APEC 정상회의 문화공연, 2018 평창 동계올림픽 개회식 등 국가 규모 행사의 연출을 두루 맡아온 대한민국 대표 공연 연출가다. 이는 레니앤프렌즈 스토리를 중심으로 약 20분간 진행된다.



그랜드스테이지에서는 서커스 공연 ‘윙즈 오브 메모리’가 상연된다. 태양의 서커스 출신 제작진과 글로벌 아티스트들이 참여해 곡예·아크로바틱·댄스 등이 결합된 40분 공연을 선보인다. 고해상도 프로젝션과 대형 무대 장치를 활용해 몰입도를 강화했으며 오픈 기념 항공권 이벤트도 진행된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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