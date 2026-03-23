김대희 부인, ‘밥묵자’ 등장… “미니쉬 하라고 예약 잡아줬는데?” 신봉선 “나는 안 해줍니까” 웃음

사진=꼰대희 유튜브 캡처 화면

유튜브 채널 ‘꼰대희’는 인기 코너 ‘밥묵자’에 개그맨 김대희의 실제 아내인 지경선 씨가 전격 출연한 가운데 김대희와 신봉선의 에피소드가 공개됐다고 23일 밝혔다.

이런 가운데 영상 속 꼰대희의 유난히 하얗고 빛나는 치아가 네티즌들의 시선을 사로잡았다.

영상에서 꼰대희 아내 역할로 출연한 신봉선은 꼰대희를 빤히 바라보더니 "치아가 번쩍번쩍하네, 미소가 환하네"라고 했다. 꼰대희는 "개그맨 김대희 근마가 뭐 미니... 뭐라 시부리 쌓던데, 그거 했는데 누렁니가 하얘졌다고 하도 나한테 하라고 시켜서 했어"라고 했다.

여기서 꼰대희가 차마 이름을 다 부르지 못하고 "미니... 뭐시기"라고 얼버무린 시술은 셀럽들 사이에 입소문을 타고 있는 치아 복구 솔루션 미니쉬다.

김대희의 실제 아내인 지경선 씨는 "우리 남편은 하니까 너무 밝아지고 좋아서, 나도 하라고 예약을 잡아줬는데 (꼰대희는) 혼자 하셨냐"고 되묻자 신봉선은 "나는 예약을 안 잡아줍니까"라고 서운한 표정을 지었다.

23일 현재 '삼자대면' 편은 120만 회를 기록 중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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