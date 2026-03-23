안효섭 세계적 셰프 된다…'파이널 테이블' 하반기 공개

배우 안효섭이 셰프가 된다. JTBC는 하반기 방송 예정인 드라마 '파이널 테이블'에서 안효섭이 세계를 무대로 활동해온 셰프 '강한'을 맡았다고 23일 밝혔다.

'파이널 테이블'은 한국 최고 요리사를 뽑는 요리 대회에 참가하기 위해 전 세계에서 한국인 셰프들이 모이면서 벌어지는 이야기를 그린다. 안효섭은 예상치 못한 사건을 겪은 뒤 대회에 참가하게 되는 강한을 연기한다.

안효섭과 함께 홍화연·장률·정유진 등도 합류했다. 홍화연은 강한이 일하는 레스토랑의 홀 매니저 '최송이'를 책임진다. 최송이는 불의의 사건으로 돌아가신 아버지 대신 아버지가 일군 레스토랑을 지켜내기 위해 고군분투한다. 장률은 강한의 라이벌 셰프 '차우진'을 맡는다. 차우진은 얼리 때부터 요리 영재로 길러진 인물로 한 치 오차도 허용하지 않는 승부욕과 집념의 소유자다. 요리 대회 총괄 PD '선정원'은 정유진이 연기한다. 선정원은 우연한 계기에 음식 세계에 깊게 매료되면서 요리 대회를 열게 된다.

제작진은 "드라마 속에서 펼쳐지는 대회는 버라이어티 쇼 형식으로 구성돼 드라마를 보면서 동시에 쇼를 보는 듯한 재미를 느낄 수 있을 것이다"며 "여기에 안효섭·홍화연·장률·정유진이 완성할 뜨거운 연기 합에도 많은 기대 부탁한다"고 말했다.

'파이널 테이블' 구체적인 공개일은 아직 정해지지 않았다.

<뉴시스>

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