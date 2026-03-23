“왈왈이 모여라” 루시, 첫 공식팬클럽 모집

밴드 루시(LUCY)가 데뷔 첫 공식 팬클럽을 모집한다.

루시는 지난 20일 공식 SNS를 통해 '왈왈이' 1기 모집 소식에 이어 콘셉트 포토를 게재했다. 공개된 사진 속 루시는 함께 소풍을 떠난 듯한 모습으로 돈독한 케미스트리를 자랑하고 있다. 유쾌한 포즈와 능청스러운 표정 연기로 루시 특유의 청량한 에너지를 배가해 눈길을 끈다.

루시는 '왈왈이' 1기 모집을 통해 글로벌 팬들과의 소통을 한층 강화하고, 보다 밀접한 교감을 이어간다. 데뷔 이후 폭넓은 음악적 스펙트럼과 압도적인 라이브 퍼포먼스로 많은 사랑을 받고 있는 루시는 수많은 페스티벌에 헤드라이너로 나서는 등 굵직한 공연을 잇달아 접수하며 밴드씬의 최전선에서 막강한 존재감을 자랑하고 있다. 꾸준히 음악 활동을 전개하며 국내외에서 두터운 팬층을 쌓아온 루시는 이번 공식 팬클럽 모집으로 본격 팬덤 결집에 나설 예정이다.

루시의 공식 팬클럽 '왈왈이' 1기는 오는 4월 3일까지 팬덤 플랫폼 비스테이지(b.stage)를 통해 모집된다. 멤버십 가입자에게는 팬클럽 전용 콘텐츠를 비롯해 단독 콘서트 및 팬미팅 선예매 등 다채로운 혜택이 제공된다.

한편, 루시는 팬들의 뜨거운 성원에 보답하고자 완전체로 오는 5월 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 개최한다. 역대급 스케일 아래 루시표 탄탄한 밴드 퍼포먼스가 펼쳐질 것으로 기대돼 수많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]