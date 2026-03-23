있지 유나, 황금막내→솔로 우뚝…“부담감에 매일 일기 써, 예지 언니 노래도 많이 들었죠” [SW현장]

23일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서는 유나의 솔로 데뷔 기념 기자간담회가 열렸다. 사진=JYP엔터테인먼트

걸그룹 있지(ITZY)의 황금 막내 유나가 솔로 아티스트로 우뚝 선다. 5명이 채우던 무대와 노래를 홀로 채워야 한다는 부담이 컸지만 멤버들의 응원과 스스로를 향한 믿음으로 자신의 첫 앨범에 적극적으로 참여했다.

23일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서는 유나의 솔로 데뷔 기념 기자간담회가 열렸다. 유나는 이날 오후 6시 첫 앨범 ‘아이스크림’(Ice Cream)을 발매하고 데뷔 7년 만에 솔로 아티스트로 나선다. 그룹으로는 맏언니 예지 다음으로 2번째 솔로 출격이다.

유나는 “굉장히 떨리고 한편으로는 공개될 앨범을 기대하면서 설레는 마음도 크다”며 “7년 만에 첫 솔로 앨범을 내게 돼서 부담도 크고 그만큼 잘해내고 싶다는 욕심이 크다. 앞서 예지 언니가 너무 멋있게 잘해준 덕분에 저 또한 좋은 의미로 영향을 받아서 열심히 준비했다”고 솔로 데뷔 소감을 밝혔다.

이어 “그룹 활동은 5명이서 한몸처럼 움직여야 하기 때문에 서로에게 의지도 많이 하는데 솔로를 준비하면서 혼자서 5인분을 해내야 한다는 생각에 혼자 무대를 채우기 위해서 시간을 많이 썼다. 굉장히 언니들이 보고싶더라”라고 웃었다.

멤버들의 반응은 큰 힘이 됐다. 유나는 “타이틀곡이 처음 나왔을 때 언니들에게 들려줬다. 언니들이 너무 잘 어울리고 이 곡으로 무대를 하는게 상상된다고 얘기해줬다”며 “뮤직비디오 촬영장에는 예지 언니가 와줬다. 보자마자 눈물이 나더라. 너무 보고싶었는데 응원을 해줘서 큰힘이 됐다. 멤버들도 간식차를 보내줬는데 너무 맛있었다. 촬영 내내 큰 힘이 됐다”고 전했다.

사진=JYP엔터테인먼트

앨범과 동명의 타이틀곡은 싱그러운 봄 베일을 벗는 유나 솔로 데뷔곡 'Ice Cream'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르다. 유나는 “처음 곡을 듣고 가사를 정리하면서 상상이 잘 갔다”며 “듣자마자 꽂혔던 것 같다. 노래, 퍼포먼스, 무대, 의상, 비주얼 등이 상상 가면서 이 곡으로 내 매력을 잘 보여드리고 싶다고 생각했다”고 타이틀곡 선정 이유를 밝혔다.

데뷔 7년 만에 솔로 가수로 나서는 만큼 아티스트로서 욕심도 매우 컸다. 앨범 준비 전반에 유나의 의견이 들어갔다. 유나는 “적극적으로 모든 부분에서 의견을 냈다. 퍼포먼스적으로 무대에서 저의 매력을 잘 드러낼 수 있고 표현할 수 있는 방향으로 의견을 많이 드렸다”고 말했다.

또한 “4곡을 갖고 있는 앨범을 혼자서 채우기가 쉽지 않았다. 디렉터 분과 회사에 뮤직 팀과 정말 이야기를 많이 하면서 방향성을 잡았다. 저의 첫 솔로 앨범이 듣기 편안한 곡이 되면 좋겠다”고 덧붙였다.

5명이 함께 노래하고 무대를 했던 것과 달리 혼자 노래하고 무대를 채운다는 부담도 있었다. 유나는 “솔로로서 부담감이 적지 않았다. 멘탈적으로 매일 일기를 쓰면서 건강하고 긍정적인 마음가짐을 가질 수 있도록 노력했다”며 “음악적으로는 혼자서 타 아티스트 분들의 노래와 무대를 보면서 영감도 얻고 배우려고 했다. 그중에 예지 언니의 솔로 앨범 ‘에어’(AIR)를 정말 많이 들었다”고 웃었다.

일기에 적은 내용에 대해서는 “제가 생각보다 자아가 여러개더라. 너무 자신감 넘쳤다가 부담도 되고 걱정도 되면서 작아지기도 했다”고 했다. 이어 “그런 과정을 모두 적으면서 ‘지금 솔로 앨범을 준비하면서 부담 느끼고 있구나. 긴장이 되는구나’라고 저의 감정상태를 알아치리는 것만으로도 큰 위로가 될 때가 많았다”고 떠올렸다.

사진=JYP엔터테인먼트

있지의 황금 막내로 데뷔한 유나는 어느덧 7년의 시간을 보내며 가수로서 새로운 막을 맞이하게 됐다. 유나는 “지난 시간이 제게는 너무 의미가 깊고 소중하다. 7년 동안 멤버들과 함께 했던 모든 것들이 다 새록새록 기억이 난다. 처음 도전하는 것도 많았고 수많은 경험이 있었다. 차근차근 성장한 7년이라고 말하고 싶다”고 지난 날을 돌아봤다.

앞으로의 2막에 대해서는 “대중에게 선한 영향력을 끼치는 아티스트로 기억되고 싶다”고 밝혔다. 특히 이번 앨범을 두고는 “떠올렸을 때 그냥 미소가 지어지는 앨범이면 좋겠다”고 관심을 당부했다.

이날 오후 6시 발매되는 유나의 첫 솔로 앨범 '아이스크림'은 동명의 타이틀곡을 비롯해 자유로운 무드를 살린 'B-Boy'(비보이), 부드럽고 몽환적 사랑의 순간을 깊이감 있게 그린 'Blue Maze'(블루 메이즈), 드라마틱하고 화려한 사운드 레이어링 위 '꿈의 세계로 함께 뛰어들자'는 'Hyper Dream'(하이퍼 드림)까지 골라 듣는 재미가 있는 음악이 실렸다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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