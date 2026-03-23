[내야외야] 다시, 뜨겁게…KIA, 2026시즌 팬북 발간 ‘볼거리 가득’

사진=KIA타이거즈 제공

프로야구 KIA가 2026시즌의 새로운 각오를 담은 팬 북을 발간했다.

이번 팬북은 올 시즌 캐치프레이즈인 ‘다시, 뜨겁게_Always KIA TIGERS’를 시각적으로 형상화해 표지로 담아냈으며, 우승을 향한 의지와 염원을 표현한 것이 특징이다.

본문에는 선수들의 개인 화보와 더불어 새 시즌을 맞이하는 선수 개개인의 다짐을 담은 한마디가 담겼다. 다양한 읽을거리도 풍성하게 구성했다. 이범호 감독의 시즌 구상, 각오를 담은 인터뷰를 시작으로 지난 시즌 공수에서 활약하며 팬들의 사랑을 받은 김호령-오선우의 심층 인터뷰가 수록됐다. 또한 좌완 에이스 계보를 잇는 현재와 미래인 양현종-이의리의 인터뷰와 2026시즌 신인선수들의 패기 넘치는 인터뷰도 만나볼 수 있다.

팬들을 위한 특별한 혜택도 마련됐다. 팬북 구매자에게는 전상현·이준영, 김호령, 성영탁의 모습이 담긴 투명 포토카드 3종 중 1종을 무작위로 증정한다.

2026시즌 팬북의 판매 가격은 1만 5,000원이며, 온오프라인 팀스토어에서 구매할 수 있다. 온라인 매장에서는 오는 3월 27일부터 먼저 만나볼 수 있으며, 광주-기아 챔피언스 필드 내 오프라인 매장에서는 홈 개막전이 열리는 4월 3일부터 판매를 시작한다.

한편, KIA는 구단 공식 SNS를 통해 팬북 구매 고객을 대상으로 한 구매 인증 이벤트를 진행할 예정이다. 자세한 문의는 온라인 팀스토어 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

사진=KIA타이거즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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