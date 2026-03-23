컴투스, 2026 KBO리그 공식 스폰서십 체결

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)와 주식회사 컴투스(대표 남재관)는 ‘2026 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 공식 스폰서십을 체결했다.

컴투스는 2022년 KBO 올스타전 스폰서를 시작으로 포스트시즌, K-베이스볼 시리즈, 국가대표팀 후원 등 KBO와 협력 관계를 이어오고 있다.

이번 스폰서십을 통해 컴투스는 KBO 정규리그는 물론 포스트시즌, 퓨처스리그 등 KBO가 주최하는 주요 행사 전반에서 다양한 프로모션과 마케팅 활동을 전개한다.

특히 지난해 KBO 올스타전 ‘컴투스프로야구 홈런더비’에서 ‘최다 홈런상’ 및 ‘최대 비거리상’ 시상과 ‘컴프야존’ 운영으로 올스타전의 열기를 더했던 컴투스는, 올해도 컴투스프로야구 홈런더비의 공식 파트너로서 KBO 리그 팬들에게 즐거움을 선사할 계획이다.

컴투스 홍지웅 제작총괄은 “KBO 리그와 온·오프라인을 아우르는 다양한 협업을 통해 야구팬들에게 더 큰 즐거움을 선사하며 대한민국 야구 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 컴투스는 ‘컴투스프로야구2026’, ‘컴투스프로야구V26’ 등 KBO리그 기반의 모바일 야구 게임 시리즈와 연계한 다양한 이벤트를 진행하며 올 한 해 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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