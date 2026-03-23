유니스 ‘봄비’ 역주행…시즌송 노린다

그룹 유니스(UNIS)가 봄 시즌송의 새로운 주인공으로 떠올랐다.

23일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 유니스의 두 번째 미니앨범 'SWICY(스위시)'의 수록곡 '봄비'는 유튜브 대한민국 일간 인기 뮤직비디오 7위에 올랐다.

'봄비'는 지난해 4월 유니스의 대표곡 'SWICY'와 함께 발매된 곡이다. 이 곡은 공개된 지 약 11개월이 지난 시점에 차트를 거슬러 오르며 무서운 뒷심을 발휘하고 있다. 따뜻한 봄이 찾아오면서 대중들 사이에서 자연스럽게 입소문을 타고 새로운 '봄 시즌송'으로 부상하는 흐름이다.

이번 역주행은 음원과 함께 선보인 '봄비' 스페셜 클립이 기폭제가 됐다. 포근한 봄 무드를 극대화한 영상미와 멤버들의 청량하고 풋풋한 매력이 맞물리며 대중의 눈과 귀를 동시에 사로잡았다는 평가다. 새로운 계절과 함께 역주행 돌풍을 맞게 된 유니스. 이들의 '봄비' 상승세가 어디까지 이어질지 기대를 모은다.

'봄비'는 그린 팝 하우스의 서정적인 곡이다. 어느 순간 찾아온 첫사랑의 감정을 예고 없이 내리는 '봄비'에 빗대어 유니스의 풋풋한 감성을 담아냈다.

현재 유니스는 활발한 글로벌 활동을 전개 중이다. 최근 이들은 데뷔 첫 미주 투어를 통해 필라델피아부터 워싱턴 D.C, 샬럿, 애틀랜타, 잭슨빌, 뉴욕, 클리블랜드, 시카고, 오타와, 댈러스, 부에노스아이레스, 산티아고, 멕시코시티, 로스앤젤레스까지 총 14개 도시에 유의미한 발자취를 남겼다.

오는 29일에는 일본으로 향한다. 유니스는 일본 도쿄 비행선 시어터(HIKOSEN THEATER)에서 '2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!(2026 유니스 도쿄 팬미팅 모시모시 디스 이즈 유니스)'를 개최하고 팬들과 만난다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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