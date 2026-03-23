‘버추얼 그룹’ OWIS, 데뷔 D-DAY…꿈의 박물관 연다

버추얼 걸그룹 OWIS가 본격적인 활동의 포문을 연다.

OWIS(오위스)는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니 앨범 'MUSEUM'(뮤지엄)을 발매한다.

OWIS는 'Only When I Sleep'의 약자로 '오직 꿈속에서만 만날 수 있다'는 뜻을 지녔다. 이들이 선보일 신보는 잊고 지냈던 소중한 기억과 감정의 조각들을 모아 전시한다는 의미를 담았다. 타이틀곡 'MUSEUM'은 잔잔한 기타 리프가 돋보이는 미디엄 템포곡으로, 멤버 썸머가 작사에 참여해 잠든 사이 펼쳐지는 세계에서 스스로 빛을 찾아가는 과정을 서정적으로 그려냈다.

뮤직비디오는 독보적인 감각으로 주목받는 리전드 필름과 글로벌 애니메이션 제작사 스튜디오미르의 협업으로 완성됐다. 앞서 공개된 OWIS의 트레일러와 타이틀곡 하이라이트 메들리 영상 등으로 화제를 모았으며, 뮤직비디오 티저에서 꿈과 현실이 교차되는 독창적인 영상미를 선보여 본편을 향한 기대감을 높였다.

이 밖에도 이번 앨범에는 현실과 꿈의 경계 그 중간 지점의 설렘을 담아낸 팝 트랙 'airplane:143'(에어플레인:143), 중독성 강한 훅과 몽환적인 음색, 솔직한 가사로 곡의 완성도를 높인 알앤비 곡 'juicy'(쥬시), 사라지지 않은 꿈을 노래한 'missing piece'(미싱 피스)가 함께 실린다.

또 고독을 치유하는 과정을 담은 'lonely lullaby'(론리 럴러바이), 가상의 세계를 현실로 바꿔나가고자 하는 팀의 정체성을 담은 'ONLY WHEN I SLEEP'(온리 웬 아이 슬립), 강렬한 힙합 사운드와 알앤비 무드가 결합된 'forNEVER'(포네버), 타이틀곡의 영어 버전인 'MUSEUM(Eng Ver.)'까지 총 8곡이 수록되어 풍성함을 더한다.

한편 OWIS는 23일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 기념 라이브 'Welcome to MUSEUM'(웰컴 투 뮤지엄)을 진행한다. 또한 4월 5일까지 여의도 더현대 서울에서 팝업스토어를 오픈한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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