[콘텐츠 업계는 '숏숏숏'] 검증된 연출·배우 참여 확대…숏드라마 질적 도약 기대

이준익 감독, 이병헌 감독. 뉴시스

국내 콘텐츠 시장에서 숏드라마는 더 이상 실험적 장르에 머물지 않고 하나의 산업 축으로 자리 잡는 흐름이다. 영화와 장편 드라마에서 활동해온 감독들과 인지도 높은 배우들이 잇따라 합류하면서 숏폼 콘텐츠의 위상도 빠르게 높아지고 있다. 과거 중국발 B급 감성 콘텐츠나 단순한 킬링타임용 영상으로 인식되던 숏드라마는 이제 국내 주요 창작자와 배우들이 주목하는 새로운 플랫폼으로 자리매김했다. 짧지만 밀도 높은 서사와 빠른 제작 사이클, 다양한 시도가 가능한 구조를 기반으로 콘텐츠 산업 내 또 하나의 성장 축으로 변모 중이다.

23일 영화계에 따르면 이준익 감독은 숏드라마 플랫폼인 레진스낵을 통해 웹툰 원작인 아버지의 집밥을 선보일 예정이다. 사고 이후 요리 백지증에 걸린 아내를 대신해 집밥을 맡게 된 남편의 이야기다. 정진영, 이정은, 변요한 등 연기력을 인정받은 배우들의 출연이 논의되면서 업계의 관심이 집중되고 있다. 이는 단순히 제작비를 줄인 콘텐츠 차원을 넘어 웹툰 지식재산권(IP)을 기반으로 한 확장형 콘텐츠 전략으로 해석된다.

숏드라마의 확장은 기존 흥행 감독들의 참여에서도 확인된다. 영화 극한직업, 드라마 멜로가 체질로 대중성과 작품성을 동시에 인정받은 이병헌 감독 역시 이 흐름에 합류했다. 이 감독은 지난해 숏드라마 작자미상을 통해 짧은 호흡의 서사를 실험한 데 이어 최근 애 아빠는 남사친을 선보이며 숏폼 연출의 커리어를 이어가고 있다. 장편 서사에서 축적된 연출 경험이 수 분 단위의 스토리 구조 안에서 어떻게 변주되는지가 관전 포인트다.

배우들의 참여도 눈에 띄게 늘고 있다. 이상엽은 숏드라마 사랑은 시간 뒤에 서다에 출연하며 활동 반경을 넓혔고 고주원, 박한별, 박하선, 이동건, 홍수현 등 기존 방송 드라마에서 활약해온 배우들 역시 숏폼 시장에 발을 들이고 있다. 이는 숏드라마가 더 이상 신인 위주의 등용문이 아니라 기존 배우들에게도 새로운 기회의 장으로 인식되고 있음을 보여준다.

아이돌 팬덤을 기반으로 한 흥행 사례도 등장했다. 보이그룹 NCT 멤버 제노와 재민이 주연을 맡은 숏드라마 와인드업은 공개 직후 단기간에 수백만 조회수를 기록하며 화제를 모았다. 숏폼 콘텐츠가 짧은 러닝타임에도 강력한 팬덤과 결합할 경우 높은 파급력을 가질 수 있음을 입증한 사례다.

이 같은 변화는 자연스럽게 콘텐츠 질적 향상으로 이어진다. 장편에서 검증된 감독과 배우들이 합류하면서 연출력과 연기력이 동시에 상승하고, 기존 숏폼에서 지적되던 가벼움이나 완성도 부족 문제가 상당 부분 보완된다. 이는 숏드라마에 대한 대중의 인식 개선에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 장르와 서사의 확장도 두드러진다. 경험 많은 창작자들이 참여하면서 단순 로맨스나 자극적 소재 중심에서 벗어나 휴먼드라마, 스릴러, 코미디 등 다양한 장르로 영역이 넓어지고 있다. 짧은 호흡 안에서도 밀도 있는 이야기 구조를 구현하려는 시도가 늘어나면서 콘텐츠 스펙트럼도 한층 다양해졌다.

글로벌 시장에서도 주목받을 수 있는 기반이 된다. 숏폼 콘텐츠는 모바일 중심의 소비 환경에서 빠르게 확산될 수 있으며, 검증된 감독과 배우가 참여할 경우 초기 주목도를 확보하기 쉬워 해외 팬층 확보에도 유리하다.

전문가들은 감독과 배우들이 숏드라마로 눈을 돌리는 현상을 콘텐츠 산업의 중요한 전환점으로 평가한다. 한 콘텐츠 제작 전문가는 “짧은 시간 안에서도 완성도 높은 이야기를 구현하려는 시도가 활발해지면서 장르의 다양성과 콘텐츠 품질이 동시에 개선될 것”이라며 “기성 감독과 배우들의 참여는 단순히 화제성을 위한 선택이 아니라 산업 구조를 변화시키는 신호다. 신인 창작자들에게는 배울 기회가 되고, 검증된 인력에게는 새로운 실험의 무대가 되면서 선순환 구조를 만들어낼 가능성이 크다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]