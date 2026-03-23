경찰, 26만 과잉 예측 지적에 “최악 대비…시민 안전, 부족한 것보다 과해야”

방탄소년단(BTS) 팬들이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)' 공연이 끝난 뒤 안전관리요원 안내 속에 퇴장하고 있다. 뉴시스 제공

경찰이 지난 주 열린 그룹 방탄소년단의 광화문 공연의 안전 대응을 언급했다.

박정보 서울경찰청장은 23일 오전 서울 종로구 내자동 청사에서 열린 정례 기자간담회에 참석해 “26만명은 숭례문까지 인원이 찼을 경우 들어올 수 있다고 판단하고 대비한 것”이라며 “시민 안전 관련해서는 미흡한 것보다는 과한 것이 낫다고 생각한다”고 밝혔다.

지난 21일 서울 광화문 일대에서 방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’이 열렸다. 앞서 경찰은 해당 공연에 최대 26만 명이 몰릴 것으로 예상한 6700명대의 경찰력을 투입했다.

다만 주최 측인 하이브는 공연 종료 후 “금일 진행된 방탄소년단 광화문 광장 공연에는 약 10만 4000명이 현장을 찾은 것으로 추산됐다”고 밝혔다. 집계에는 티켓 예매자 수, 통신 3사, 알뜰폰 이용자, 외국인 관람객 수 등을 종합했다. 반면 서울시와 경찰 등은 광화문 일대(광화문광장·서울광장·시의회 앞 등)에 4만 6000여 명이 넘는 인파가 몰린 것으로 추산했다. 인구 혼잡도는 '붐빔' 수준이었다. 경찰이 당초 예상됐던 최대 26만 명보단 크게 못 미친 수치다.

경찰에 따르면 공연 당일 74건의 112 경찰 신고가 접수됐으며 대부분이 교통 불편, 인근 소란·소음, 인파 관련인 것으로 집계됐다. 테러 관련해 협박 신고, 공중 협박 3건이 접수됐으나 주취 상태 등으로 인한 허위 신고로 실제 테러 시도는 발생하지 않았다.

박 청장은 이 같은 결과에 “이번 행사를 치르며 서울 시민의 높은 시민 의식에 더해 관계 기관들의 협조가 잘 이루어졌다”며 “이러한 것들이 합쳐져 안전하고 질서있게 행사가 마무리 됐다”고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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