이해인 버추얼 걸그룹 '오위스', 오늘 데뷔…첫 미니앨범 '뮤지엄'

버추얼 걸그룹 '오위스(OWIS)'가 23일 오후 6시 음원 플랫폼에 첫 번째 미니 앨범 '뮤지엄(MUSEUM)'을 발매한다.

팀 이름은 '온리 웬 아이 슬립(Only When I Sleep)'의 약자로 '오직 꿈속에서만 만날 수 있다'는 뜻을 지녔다.

타이틀곡 '뮤지엄'은 잔잔한 기타 리프가 돋보이는 미디엄 템포곡이다. 멤버 썸머가 작사에 참여해 잠든 사이 펼쳐지는 세계에서 스스로 빛을 찾아가는 과정을 서정적으로 그려냈다.

이 밖에도 이번 앨범엔 현실과 꿈의 경계 그 중간 지점의 설렘을 담아낸 팝 트랙 '에어플레인:143', 몽환적인 음색의 R&B '쥬시(juicy)', 사라지지 않은 꿈을 노래한 '미싱 피스' 등 8곡이 실린다.

크리에이티브 디렉터 이해인이 설립한 신생 엔터테인먼트사 ama(all my anecdotes)가 선보이는 팀이다. ama는 이해인이 CCO를 맡고 전 워너뮤직코리아 이사 김제이가 CEO로 의기투합해 설립했다.

이해인은 2016년 엠넷 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101'에 출연해 대중에게 눈도장을 받았다. 당시 최종 17위로 아쉽게 탈락했으나, 프로젝트 걸그룹 아이비아이(I.B.I)로 데뷔했다.

이후 디렉터로 변신한 그는 2023년 7월 데뷔한 걸그룹 '키스오브라이프(KISS OF LIFE)'의 크리에이티브 디렉터로 참여해 호평을 받았다. JTBC 보이그룹 경연 서바이벌 '프로젝트 세븐(PROJECT 7)'을 통해 결성된 프로젝트 그룹 '클로즈 유어 아이즈'(Close Your Eyes·클유아)'를 총괄 프로듀싱을 맡기도 했다.

오위스 멤버들은 ama를 통해 "이번 앨범으로 '오위스는 이런 팀이다'라는 첫인상을 확실하게 남기고 싶다. 한 번 보면 계속 떠오르고 다음이 궁금해지는 팀을 목표로, 앞으로 음악과 무대에서 성장해 나가는 다양한 모습을 보여드릴 테니 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 청했다.

오위스는 이날 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 기념 라이브 '웰컴 투 뮤지엄'을 연다. 또한 4월5일까지 여의도 더현대 서울에서 팝업스토어를 운영한다.

<뉴시스>

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