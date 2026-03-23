2026 LCK/LCK CL 정규시즌 통합 로스터 공개…새 이름 갖춘 한진 브리온과 키움 DRX

오는 4월 1일 한화생명e스포츠와 한진 브리온의 맞대결로 막을 올리는 2026 LCK 정규시즌의 로스터가 공개됐다.

‘리그 오브 레전드(LoL)’ 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 오는 4월 1일(수)부터 서울 종로구 치지직 롤파크에 위치한 LCK 아레나에서 개막하는 2026 LCK 정규시즌 1~2라운드의 로스터와 팀 이름 등의 변경 사항을 23일 발표했다.

LCK에 참가하는 10개 팀들은 지난 1월부터 3월까지 진행된 LCK컵을 통해 2026 시즌을 위해 구축한 라인업을 선보인 바 있기에 정규시즌을 앞두고 대규모 변화를 시도하지는 않았다. 하지만 T1은 ‘꼬마’ 김정균 감독을 로스터에서 말소하고 ‘톰’ 임재현 코치가 감독 대행을 맡는다고 밝혔다.

브리온과 DRX는 한진, 키움증권과 네이밍 후원 계약을 체결하면서 공식 명칭에도 변화가 생겼다. 브리온은 한진 브리온으로, DRX는 키움 DRX로 표기한다. 한진 브리온의 트라이코드는 BRO를 유지하지만 키움 DRX는 KRX로 트라이코드도 변경했다. LCK의 하부 리그인 LCK 챌린저스(LCK CL)에 참가하고 있는 젠지와 T1의 산하팀들의 트라이코드도 GGA와 T1A로 바뀌었다.

한진 브리온은 새로운 미드 라이너를 영입하면서 라인업을 수정했다. LCK컵 당시 ‘피셔’ 이정태를 로스터에 포함시켰던 한진 브리온은 정규시즌을 앞두고 말소한 뒤 ‘로키’ 이상민을 등록했다. 2025년 북미팀인 클라우드9에서 주전으로 활약한 이상민은 플레이 메이킹에 능하고 공격적인 스타일을 가진 선수로 평가되고 있으며 ‘로머’ 조우진과 경쟁 체제를 구축할 것으로 보인다.

한화생명e스포츠와 한진 브리온의 대결로 막을 올리는 2026 LCK 정규 시즌은 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 경기씩 치르며 치지직(링크), SOOP(링크) 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계된다. 현장 관람 티켓 예매는 NOL 티켓을 통해 진행되며 경기 시작 9일 전인 216시간 전부터 예매가 가능하다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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