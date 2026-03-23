CTW, G123 통해 ‘카케구루이 ALL IN’ 정식 출시

출처: CTW 주식회사

CTW주식회사는 게임 플랫폼 G123을 통해 전략 주사위 게임 ‘카케구루이 ALL IN’의 정식 서비스를 시작했다고 23일 밝혔다.

‘카케구루이 ALL IN’은 TV 애니메이션 ‘카케구루이’를 원작으로 한 게임으로, 스마트폰·태블릿·PC 등 다양한 환경의 웹 브라우저에서 별도 다운로드 없이 플레이할 수 있는 것이 특징이다. 전략과 운 요소가 결합된 심리전 방식의 게임 구조를 적용했다.

게임은 주사위를 굴려 보드를 이동하는 방식으로 진행된다. 이용자는 획득한 아이템과 코인을 활용해 상대와 경쟁하며, 각 칸에서 발생하는 이벤트에서는 배팅 금액을 조정하거나 대전 상대를 선택하는 등 전략적 판단이 요구된다. 일정 수량의 아이템을 모으면 보너스가 해제되는 등 반복 플레이를 통해 전략 요소가 강화되도록 설계됐다.

또 ‘카드 앨범’ 시스템을 통해 애니메이션 주요 장면을 카드 형태로 수집할 수 있다. 동일 카테고리 카드를 일정 기간 내 완성하면 추가 보상을 받을 수 있으며, 중복 카드는 이용자 간 교환도 가능하다.

이와 함께 한정 코스튬과 신규 일러스트 등 다양한 컬렉션 콘텐츠도 제공된다. 해당 콘텐츠는 게임 플레이를 통해 획득할 수 있다.

CTW 관계자는 “원작의 긴장감 있는 심리전을 게임 플레이로 구현하는 데 초점을 맞췄다”며 “별도 다운로드 없이 다양한 환경에서 즐길 수 있도록 접근성을 높였다”고 말했다.

CTW는 정식 출시를 기념해 사전 등록 보상으로 ‘주사위 100개’와 ‘카드팩 3종’을 지급한다. 게임 플레이와 미션을 통해 최대 1만 개 상당의 주사위를 추가로 획득할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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