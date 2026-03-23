[콘텐츠 업계는 ‘숏숏숏’] “숏폼 위상 더 커질 것…순간의 자극 추구, 문해력 퇴화 우려도”

숏폼 콘텐츠를 선보이고 있는 티빙의 쇼츠 탭.

대중의 시청 방식이 짧고 빠른 호흡으로 재편되면서 숏폼의 급부상은 콘텐츠 소비 방식 전반의 변화를 반영한 결과라는 분석이 나온다.

하재근 대중문화평론가는 23일 “대중이 인터넷을 통해 굉장히 많은 콘텐츠를 반복적으로 보게 되면서 점점 더 자극적인 것을 원하게 됐다”며 “내용 자체가 강해서 자극적이라고도 할 수 있지만 영상의 길이가 너무 길면 호흡이 길어져 전체적으로 답답하게 느껴진다. 그래서 짧은 영상을 통해 얻는 경험, 짧은 영상 자체가 자극적이다보니 더 호응을 받게 된 것”이라고 진단했다.

짧은 영상으로 강렬한 자극과 몰입을 선사하는 숏폼 콘텐츠는 유행에 그치는 게 아니라 점점 주류 산업으로 무게를 키우고 있다. 미디어 환경 변화에 따라 업계도 그에 발맞춰 인력과 자본이 움직이는 중이다. 하 평론가는 “대중의 시청 패턴이 휴대폰을 들고 다니면서 잠깐씩 기분 전환용으로 콘텐츠를 보는 것으로 바뀌다 보니까 짧은 영상의 수요는 점점 더 늘어날 수밖에 없다”고 전망했다. 그러면서 “시장이 커지니 기존의 롱폼 콘텐츠를 작업했던 사람들도 짧은 영상으로 진입하고 있는 초입 단계로 보인다”며 “긴 호흡의 영상을 참지 못하는 소비자가 점점 늘어나고 있다. 짧은 영상의 위상은 앞으로 더 커질 것이고 숏폼이 더 본격화하면서 더 많은 인재가 뛰어들 것”이라고 전망했다.

한편에서는 자극적인 도파민 중심 콘텐츠의 범람에 대한 우려도 깊다. 숏폼은 손가락 하나로 끊임없이 새로운 자극을 제공하기 때문에 뇌가 강하고 빠른 자극에만 반응하게 되는 팝콘브레인을 유발할 수 있다는 지적이다. 팝콘브레인은 팝콘에 열을 가하면 톡톡 터지듯 강렬한 자극에만 뇌가 반응하고 일상생활에는 무감각해지는 현상을 의미한다.

하 평론가는 “짧은 호흡의 영상은 순간의 자극을 주는 것이기 때문에 깊이 있는 내용을 다루는 것 자체가 원천적으로 불가능하다. 그러다 보니 계속 보게 되면 생각의 깊이가 점점 얕아지고 긴 호흡의 영상을 감상하고 받아들일 수 있는 능력이나 문해력이 점점 퇴화할 수 있다”며 “우리나라 문화적 수준의 하락으로도 이어질 수 있다”고 우려했다.

그렇다고 콘텐츠 제작사에게 엄격한 기준을 갖다 대긴 힘든 현실이다. 이제 막 주류 산업으로 떠올라 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있는 시점에서 급격한 규제는 콘텐츠 생태계의 싹을 자를 수 있다. 하 평론가는 “제작사는 대중 정서와 영합해야 살아남을 수 있다. 결국 시장 논리에 따라 사람들이 원하는 것을 생산할 수밖에 없는 입장”이라면서 “다만 숏폼을 생산할수록 소비자는 점점 더 짧은 영상에 길들여지고, 제작사는 수요에 따라 숏폼을 공급하게 되는 악순환의 고리가 형성될 것”이라고 말했다.

결국 도파민 중독에 대한 방어막 역할은 가정과 학교에서 시작돼야 한다. 긴 호흡의 콘텐츠 경험을 병행하는 등 미디어 리터러시 교육이 어느 때보다 중요하다. 하 평론가는 “어릴 때부터 짧고 자극적인 것에만 길들여지지 말고 호흡이 길고 깊이 있는 콘텐츠를 감상할 수 있도록 해야 한다. 학교와 가정에서부터 신경 써서 아이들을 가르쳐야 한다”고 강조했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]