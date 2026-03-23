박명수, BTS 광화문 공연에 엄지척…“국위선양 그 자체”

방송인 박명수, 그룹 BTS. 사진 = 뉴시스, 넷플릭스

방송인 박명수가 그룹 BTS의 광화문 공연에 감탄을 전했다.

23일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’에서 ‘봄특집 봄플리’ 코너가 진행된 가운데, 박명수는 특유의 솔직한 입담을 뽐냈다.

이날 박명수는 지난 21일 광화문에서 열린 BTS의 컴백 라이브를 언급했다.

그는 “BTS 보러 온 많은 외국인분들이 한국의 좋은 마음을 알아주시고, 맛있는 거 많이 드시고 한국 소개 많이 해주셨으면 좋겠다”고 말했다.

이어 해당 공연을 ‘국위선양’이라고 표현하며 “BTS만이 할 수밖에 없는 거다. 너무너무 자랑스럽고 모든 사람들이 축하해줬을 거라고 생각한다”며 뿌듯함을 드러냈다.

또한 광화문에서 진행했던 과거 공개방송을 회상하기도 했다. 박명수는 “나도 공개방송을 광화문 거기서 하긴 했는데, 규모가 그렇게 크지 않았다”며 “그때 너무 추웠다”고 회상했다.

이어 “광화문에서 공개방송을 했는데, 1000명 정도 됐다. 많은 분들이 찾아주셨다. 국가적으로 홍보 안 하고 그 정도 오신 거면 많이 온 거고, 기회가 되면 꼭 다시 해보고 싶다”고 덧붙였다.

한편 ‘박명수의 라디오쇼’는 매일 오전 11시부터 12시까지 방송되며, PC와 모바일 애플리케이션 ‘KBS 라디오 콩’을 통해서도 청취할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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