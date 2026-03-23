홍명보호, 영국 런던으로 출국… 마지막 모의고사 나선다

홍명보 축구대표팀 감독이 23일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 런던으로 출국하고 있다. 사진=뉴시스

축구 대표팀 송범근(왼쪽부터), 조현우, 김진규, 김문환, 박진섭이 23일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 런던으로 출국하고 있다. 사진=뉴시스

홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 모의고사를 치르기 위해 유럽으로 떠났다.

홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 23일 인천국제공항을 통해 영국 런던으로 출국했다. 홍 감독을 비롯한 코치진과 조현우(울산 HD), 송범근, 김진규(이상 전북 현대), 박진섭(저장FC), 김문환(대전하나시티즌) 등으로 구성됐다.

대표팀 주장 손흥민(LAFC), 부주장 이재성(마인츠), 이강인(PSG), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 해외파들은 바로 런던에서 합류한다.

한국은 오는 28일 오후 11시 영국 밀턴케인스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 3월 첫 번째 A매치를 치른다. 이어 4월1일 오전 3시45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 스타디온에서 오스트리아를 상대한다.

두 팀 모두 유럽파들이 즐비한 만큼 경계를 늦춰서는 안 된다. 코트디부아르는 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드), 얀 디오망데(라이프치히), 에반 은디카(AS 로마), 에반 게상(팰리스) 등이 포함됐다. 오스트리아에선 콘라드 라이머(뮌헨), 슈테판 포슈(마인츠), 케빈 단소(토트넘) 등이 출격을 앞두고 있다.

한국과 코트디부아르는 지금까지 딱 한 차례 맞붙었다. 통산 1승으로 한국이 앞서 있다. 오스트리아와는 첫 대결이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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