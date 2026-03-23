넥슨 '메이플스토리', BTS 진과 콜라보 성사…‘출근용사 김석진 리턴즈’→신규 아이템

넥슨은 23일 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’에 방탄소년단 진 컬래버레이션 이벤트를 적용했다.

2022년 진행한 ‘출근용사 김석진’에 이어 ‘출근용사 김석진 리턴즈’로 선보이는 이번 두 번째 컬래버는 진이 직접 ‘메이플스토리’의 서비스 23주년을 기념하는 게임 이벤트와 아이템 등을 기획하는 구성으로 진행한다. 기획 회의에 참여하고 NPC 진의 목소리를 직접 녹음하는 등 출근용사 진의 다채로운 모습을 담은 영상은 총 네 차례에 걸쳐 ‘메이플스토리’ 공식 홈페이지와 유튜브 채널에 공개한다.

이번 업데이트로 5월 13일까지 진행하는 컬래버 이벤트 ‘진의 신비한 정원’을 시작한다. 성장 비료를 모아 NPC 진이 발견한 특별 모종을 성장시키는 이벤트로, 260~284레벨 캐릭터로 사용 시 즉시 1레벨이 상승하는 신규 아이템 ‘진 하이퍼 성장의 비약’, 200~259레벨 캐릭터로 사용 시 즉시 최대 10레벨까지 상승하는 신규 아이템 ‘진 익스트림 성장의 비약’, ‘상급 EXP 교환권’ 등의 풍성한 보상을 획득할 수 있다.

이벤트 보상 교환에 필요한 성장 비료는 총 40개의 발판으로 구성된 보드판에서 주사위를 굴리고 말을 이동시켜 도착한 발판의 정해진 보상에 따라 주어진다. 주사위는 하루에 한 번 3개씩 주 최대 5회까지 게임 내 주사위 받기 버튼을 눌러 획득할 수 있으며, 한 번에 3개의 주사위를 굴려 먼저 이동을 원하는 주사위를 선택하여 이동할 수 있다. 보드판 내 발판에는 몬스터, 이동 발판 등의 발판 효과가 포함되어 있으며, 전략적 활용이 가능한 특수 주사위도 획득할 수 있다. 더불어 주사위 누적 사용 횟수에 따라 ‘신비한 정원의 추억 의상 세트 교환권’, ‘정원사 진로이드 교환권’ 등 이벤트 치장 아이템과 ‘진 익스트림 성장의 비약’ 등 성장에 도움이 되는 보상도 획득할 수 있다.

넥슨은 이번 컬래버를 기념해 6월 17일까지 다양한 컬래버 상품을 선보인다. 진의 필체를 활용한 ‘진 친필 데미지 스킨’을 포함해 진의 개성을 담은 신규 치장 아이템과 컬래버 뷰티 아이템 ‘세레나데 헤어/성형 쿠폰’을 추가하고, 이 밖에도 능력치 제공 신규 코디 아이템 세트 ‘아스트랄 세레나데 패키지’, 캐릭터의 성장을 돕는 아이템을 효율적으로 모아 구성한 ‘진 부스터 패키지’를 공개한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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