日 키린지, 첫 단독 내한 콘서트…추가 회차까지 꽉 채운 저력

사진 제공= 리벳(LIVET)

일본 아티스트 키린지(KIRINJI)가 첫 단독 내한 콘서트를 성료했다.

지난 22일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최된 ‘2026 KIRINJI Live in Seoul(2026 키린지 라이브 인 서울)’은 티켓 오픈 직후 전석 매진을 기록하며 추가 회차까지 편성되는 등 뜨거운 관심을 모았다.

경쾌한 ‘데이트 연습(デートの練習)’으로 공연의 포문을 연 키린지는 ‘nestling(네슬링)’, ‘LEMONADE(레모네이드)’ 등 세련된 사운드로 단숨에 관객들을 매료시켰다. 이어 ‘killer tune kills me(킬러 튠 킬스 미)’와 ‘Drifter(드리프터)’ 등 키린지의 음악적 정수를 보여주는 곡들이 흐르자 객석의 열기는 정점에 달했다.

공연 후반부에는 ‘Runner’s High(러너스 하이)’, ‘flush! flush! flush!(플러시! 플러시! 플러시!)’ 등 에너지 넘치는 무대로 관객들과 호흡했으며, 앙코르 무대에서는 키린지의 대표곡인 ‘愛のCoda(사랑의 코다)’와 ‘時間がない(시간이 없어)’를 열창하며 피날레를 화려하게 장식했다.

이날 키린지는 앙코르 무대까지 꽉 찬 구성을 선보이며 압도적인 실력을 입증했다. 특히 호리고메 타카키를 중심으로 한 밴드의 정교한 연주와 압도적인 라이브 역량은 음원 그 이상의 감동을 자아내며 현장을 깊은 여운으로 물들였다.

이처럼 첫 단독 내한 콘서트를 성공적으로 마무리하며 다시 한번 거장의 저력을 각인시킨 키린지. 관객들과 깊게 교감하며 음악적 내공을 가감 없이 발휘한 그의 향후 행보에 귀추가 주목된다.

이번 서울 공연을 성황리에 마친 키린지는 계속해서 글로벌 무대를 아우르는 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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