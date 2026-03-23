배동현 회장, ‘패럴림픽 영웅’ 김윤지에게 포상금 5억 쾌척

사진=BDH재단 제공

배동현 대한장애인노르딕스키연맹 회장이 지난 21일 ‘2026 밀라노·코르티나 패럴림픽’에서 우수한 성과를 거둔 대한민국 장애인노르딕스키 국가대표 선수단을 위해 격려식을 마련, 포상금을 수여했다. 특히, 이번 대회에서 5개의 메달을 휩쓴 김윤지에겐 5억 원의 포상금을 수여했다.

격려식에는 대한장애인노르딕스키연맹 배동현 회장과 대한장애인체육회 정진완 회장, 그리고 연맹 임직원을 비롯해 약 50명이 참석했다. 장애인노르딕스키 국가대표 선수단과 가족들도 함께 자리해 행사의 의미를 더했다.

이날 배동현 회장은 선수단을 위해 순금 20돈으로 특별 제작된 메달을 노르딕스키 국가대표 선수단 전원에게 수여했다. 해당 메달은 경기 결과와 관계없이 최선을 다한 선수단을 격려하기 위한 선물로 배동현 회장이 선수 한 명 한 명에게 직접 목에 걸어주었다.

순금 메달 수여에 이어 배동현 회장은 이번 대회를 끝으로 국가대표로서의 레이스를 마무리한 ‘2018 평창 패럴림픽’ 금메달리스트 신의현과 국제패럴림픽위원회 선수위원 원유민에게 공로패를 수여했다. 해당 공로패는 오랜 시간 국가대표로서 책임과 헌신을 다해온 두 선수의 여정을 기리고, 그동안의 노고에 깊은 감사를 전하기 위해 전통 자개와 순금 10돈으로 특별 제작되어 두 선수에게 전달됐다.

사진=BDH재단 제공

이후 배동현 회장은 선수단을 위한 특별 포상금을 발표했다. 이번 포상금은 패럴림픽에서 혼신의 힘을 다한 선수단의 노력을 높이 평가하고, 개인의 노력뿐만 아니라 팀 전체의 협력으로 이뤄낸 성과를 격려하기 위한 취지로 마련됐다.

가장 먼저 이번 대회에서 금메달 2개와 은메달 3개를 획득하며 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 최다 메달 기록을 세운 김윤지에게 총 5억 원의 포상금이 수여됐다. 해당 포상금은 BDH재단과 대한장애인노르딕스키연맹의 지급 기준에 따라 산정된 것으로, BDH재단은 금메달 1억 원, 은메달 5000만 원, 동메달 3000만 원을, 대한장애인노르딕스키연맹은 금메달 3000만 원, 은메달 2000만 원, 동메달 1000만 원을 각각 지급한다.

우수한 지도력과 헌신으로 국가대표 선수단을 이끈 손성락 감독에게는 1억 원, 선수들의 경기력 향상에 기여한 김한울 코치에게는 5000만 원의 포상금이 각각 수여됐다. 아울러 메달 획득 여부와 관계없이 선수단 전체의 노력과 성과를 기념하기 위해 국가대표 선수단 전원에게 1인당 3000만 원의 특별 포상금이 지급됐다.

오랜 시간 선수단을 전폭적으로 지원해 온 배동현 회장은 “이번 대회에서 보여준 선수단의 도전과 열정은 우리 모두에게 깊은 감동을 안겨주었다”라며 “그동안 흘린 땀과 노력이 값진 결실로 이어진 만큼, 앞으로도 선수들이 더욱 큰 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”라고 전했다.

사진=BDH재단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]