사유리, 이휘재 복귀 공개 응원…“잘 알지도 못하면서 인성 단정”

사진 = 사유리 SNS 계정

방송인 사유리가 이휘재의 복귀 소식에 반가움을 드러내며 응원의 메시지를 전했다.

사유리는 23일 자신의 SNS에 “오빠 보고 싶었어요!”라는 글과 함께 이휘재의 복귀 영상을 캡처한 이미지를 게재했다.

공개된 게시물에는 ‘4년 만에 돌아온 이휘재 눈물 복귀’라는 제목의 영상과, 이에 직접 남긴 댓글이 담겨 눈길을 끌었다.

사유리는 댓글을 통해 “제가 아는 오빠는 따뜻하고 배려심이 많고, 출연자들을 잘 챙기며 전혀 거만하지 않은 동네 오빠같은 사람이었다”고 회상했다. 이어 “직접 만나보지도, 잘 알지도 못하는 사람들이 오빠의 인성을 다 아는 것처럼 말하는 댓글을 볼 때마다 마음이 아프다”며 안타까운 심경을 전했다.

한편, 이휘재는 오는 28일 방송되는 KBS2 불후의 명곡 ‘2026 연예계 가왕전’ 특집을 통해 약 4년 만에 복귀할 예정이다. 공개된 예고편에서 그는 “오랜만에 인사드리게 됐다. 이휘재다”라는 내레이션으로 등장했으며, 무대 위에서 눈시울을 붉히는 모습이 포착돼 관심을 모으고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]