“맥주캔에 우리 댕댕이 사진 새겨요”… CU ‘커스텀 맥주’ 200세트 한정판매

반려견의 사진을 맥주 캔에 새긴 ‘강아지 커스텀 맥주’ 제품 사진. CU 제공

편의점 브랜드 CU가 23일 국제 강아지의 날을 맞아 반려견 사진을 맥주 캔에 담을 수 있는 ‘강아지 커스텀 맥주’를 선보인다고 밝혔다. 고객이 원하는 라벨 디자인을 선택한 뒤 반려견 사진을 제출하면 해당 이미지를 맥주 캔 라벨에 반영된다.

반려견 단독 사진은 물론 보호자와 함께 찍은 사진도 활용할 수 있다. 캔을 자유롭게 꾸밀 수 있는 커스텀 스티커도 함께 동봉돼 소비자 취향에 맞는 ‘맥꾸(맥주 꾸미기)’도 가능하다.

이번 프로젝트는 인기 일러스트레이터 김다예 작가가 힘을 보탰다. 간결한 드로잉과 따뜻한 색채, 다정한 감성을 담은 작품으로 많은 팬을 보유한 아티스트로, 앞서 나이키, 네이버, 인천공항 등 다양한 기업과 협업한 바 있다.

김다예 작가가 협업한 ‘강아지 커스텀 맥주’ 이미지. CU 제공

이번 상품은 355㎖ 캔맥주 12입 구성이며, 200세트 한정 판매된다. 판매 수익금 일부는 동물보호단체 동물자유연대에 기부된다.

맥주 원액은 독일식 밀맥주 스타일로, 은은한 바나나 향과 함께 가볍게 퍼지는 과일 향이 어우러져 부담 없이 즐길 수 있다.

자체 커머스앱 포켓CU에서 이날 오전 10시부터 4월 5일까지 예약 판매된다. 주문 취합과 라벨 제작 과정을 거쳐 4월 23일부터 지정한 점포에서 수령할 수 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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