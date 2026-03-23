[談談한 만남] ‘왕사남’ 제작자 임은정이 증명한 ‘재미의 힘’

2026년 봄, 한국 영화계는 경이로운 기록을 마주하고 있다. 22일 영화진흥위원회 통합전산망 집계에 따르면 영화 왕과 사는 남자(장항준 감독) 누적 관객수는 1444만 명을 돌파했다. 역대 박스오피스 3위다. 이제 남은 건 한국 영화 역대 흥행 1위인 명량(1761만 명)과 2위인 극한직업(1626만 명) 뿐이다. 그리고 흥행의 중심에는 신생 제작사 온다웍스를 이끄는 임은정 대표가 있다.

23일 서울 삼청동 카페에서 만난 임 대표는 “흥행의 기쁨보다 작품이 전한 메시지에 공감해 준 관객에게 감사하다”라고 벅찬 마음을 전했다.

◆“엄흥도의 소명, 우리 시대의 애도와 닮아있어”

영화 왕과 사는 남자는 1457년 강원도 영월 청령포를 배경으로 한다. 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도(유해진)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종(박지훈)의 이야기를 다룬다. 역사적 실존 인물인 엄흥도의 충절을 장항준 감독 특유의 인간미 넘치는 시선으로 재구성했다.

사극 마니아는 아니었지만, 엄흥도라는 인물이 가진 드라마틱한 힘에 매료됐단다. 임대표는 “독일 영화 타인의 삶(2007)을 좋아한다”며 “자신의 직업적 소명에 충실하던 개인이 타인을 지켜보며 스스로 성장하는 모습이 감동적이기 때문이다. 엄흥도 역시 기록되지 않은 개인이지만 본인의 소명에 충실하며 변화해가는 모습이 영화라는 매체가 다뤄야 할 본질과 맞닿아 있다고 느꼈다”고 제작 이유를 밝혔다.

이 영화가 단순한 역사물이 아닌 애도에 관한 이야기임을 강조했다. 임 대표는 “사회적 참사나 재난이 발생했을 때 우리는 흔히 ‘기억해야 한다’고 말하지만 새로운 사건이 터지면 금방 잊곤 한다”며 “누구의 책임이라 따져 묻기 어려운 상황들 속에서 망자에 대한 애도를 넘어 우리 곁의 소중한 가치를 지켜주고 싶은 마음을 담고 싶었다”라고 덧붙였다.

◆최고의 각본가 장항준…배우들의 진정성

이번 영화의 성공에는 배우 유해진·박지훈·유지태·전미도 등 화려한 캐스팅과 이들의 열연이 큰 몫을 했다. 특히 단종 역의 박지훈은 아이돌 출신이라는 편견을 지우고 처연하면서도 강단 있는 연기를 선보여 ‘인생 캐릭터’를 만났다는 찬사를 받고 있다.

임 대표는 현장에서 느낀 배우들의 에너지를 회고하며 “박지훈은 집중력이 정말 놀랍다. 처음 만났을 때는 조금 통통한 모습이라 걱정하기도 했지만, 연기에 대한 열망이 정말 컸다”면서 “다시 만났을 때는 살을 전부 빼고 왔더라. 회식 자리에서도 음식을 입에 대지 않을 정도로 독하게 감량하며 단종의 시린 내면을 만들어냈다. 현장에서도 모니터 앞에 오지 않고 혼자만의 시간을 갖는 모습이 마치 진지한 연극배우 같았다”고 설명한다.

연출을 맡은 장 감독에 대한 신뢰도 두터웠다. 임 대표는 장 감독을 ‘최고의 각본가이자 좋은 어른’이라고 정의했다. “투자팀에서 일할 때부터 ‘시나리오가 안 풀리면 장항준에게 가져가라’는 말이 있을 정도로 그는 뛰어난 이야기꾼이다. 처음 기획안을 들고 갔을 때 감독님이 처음엔 거절하셨지만, 4박5일간의 합숙 각색 과정을 거치며 작품의 본질을 함께 찾아갔다. 감독님은 귀가 열려 있는 분이라 피디나 배우의 의견이 일리가 있으면 적극적으로 수용하신다. 그런 유연함과 인간미가 영화의 다정함으로 투영됐다”고 업계 동료로서 존경심을 나타냈다.

◆제작자로서의 소신…“재밌는 의미와 의미 있는 재미”

CJENM 투자팀 6년, 기획팀 6년을 거쳐 제작자로 우뚝 섰다. 자신의 회사 이름인 온다웍스(Onda Works)에 담긴 의미처럼 영화계에 기분 좋은 파도를 일으키고 싶다고 한다. 온다는 이태리어와 포르투갈어로 파도라는 뜻이다.

12년 경력의 베테랑이지만 현실은 냉혹했다. 초보 제작사 대표에게 사극 제작은 순탄치 않았다. 중예산 규모인 60억 원 이하로 제작해야 투자가 가능하다는 업계의 회의적인 시각이 많았다. 하지만 임 대표는 90억 원이 넘는 제작비에도 불구하고 정공법을 택했다. 투자배급사 쇼박스의 지지와 장 감독의 합류가 물꼬를 텄다.

영화 개봉 후 일각에서는 CG(호랑이 장면 등)의 완성도에 대한 아쉬움을 표하기도 했다. 이에 대해 임 대표는 “제작진으로서 질적으로 더 나은 결과물을 보여드려야 했다는 점은 깊이 공감한다. 하지만 개봉일을 미루기보다 약속한 날짜에 관객들을 찾아가 입소문을 타고 함께 즐기게 하는 것이 제작자의 의무라고 판단했다”면서 “현재 CG팀과 상의하여 향후 IPTV나 다른 포맷으로 넘어갈 때 수정된 버전을 보여드릴 수 있도록 논의 중이다. 그럼에도 메시지나 감정적인 울림을 우선순위에 두었던 제 선택에는 후회가 없다”라고 강단있는 모습을 보인다.

누적 매출액은 1394억6631만 원을 기록했다. 기존 1등 자리를 유지하고 있던 명량의 매출액 1357억4839만 원을 넘긴 것이다. 이런 유례없는 흥행 기록은 제작사에게 경제적 이익 이상의 숙제를 남겼다. 임대표는 “현장에서 80% 이상 상주하며 스태프들이 얼마나 고생했는지 직접 지켜봤다. 신생 제작사로서 어려운 환경임에도 불구하고 작품의 진심 하나로 뭉쳐준 이들에게 감사를 표하는 것이 당연한 도리라고 생각한다”며 “현재 배급사인 쇼박스 측과 함께 흥행 수익에 따른 인센티브 지급 규모와 방식을 구체적으로 논의 중이다. 단순히 돈을 나누는 것을 넘어, 우리가 함께 만든 이 성공의 기억이 다음 작품을 준비하는 동료들에게 실질적인 힘과 자부심이 되었으면 한다”며 웃었다.

이어 “흥행 소식에 동료 제작자들과 감독님들로부터 ‘고맙다’는 연락을 많이 받았다. 이 영화의 성공이 다른 창작자들에게도 더 많은 기회를 열어줄 것이라 믿는다”라며 “영화는 무조건 재미있으면서도 의미가 있어야 한다. 또 의미가 우선될 땐 재미가 따라와야 한다. 관객이 원하는 쾌락이 무엇인지, 동시에 잊고 있던 결핍은 무엇인지 구체적으로 고민하면 답이 나온다. 앞으로도 시대정신과 맞닿아 있는 다정한 위로를 건네는 영화를 만들고 싶다”고 다짐했다.

임 대표는 현재 죄 많은 소녀(2018) 김의석 감독과 경성 시대를 배경으로 한 장르물을, 성실한 나라의 앨리스(2018) 안국진 감독과 독특한 설정의 사극을 준비하고 있다. 1444만 명이 일으킨 기분 좋은 파도가 어디까지 닿을지, 온다웍스가 보여줄 다음 행보에 영화계의 이목이 집중되고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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