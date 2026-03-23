‘나는 솔로’ 24기 광수, 드디어 결혼…제주서 웨딩마치

사진 = 광수 SNS 계정

‘나는 솔로’ 24기 광수가 결혼 소식을 전했다.

광수는 22일 자신의 SNS를 통해 제주도에서 진행된 결혼식 사진과 영상을 공개하며 직접 결혼 소식을 알렸다.

사진 = 광수 SNS 계정

공개된 사진에는 하객들이 도착하기 전의 야외 결혼식장 전경과 단정한 예복 차림의 광수 모습이 담겼다. 이어 신부와 마주 선 채 하객들의 축하를 받는 장면도 공개돼 눈길을 끌었다.

사진 = 광수 SNS 계정

이날 결혼식에는 같은 기수 출연자인 24기 영식을 비롯해 영수, 영철, 25기 영수 등이 참석해 자리를 빛냈다. 광수는 “날이 좋다”고 전하며 완벽한 날씨 속에서 결혼식을 올렸음을 전했다.

사진 = 광수 SNS 계정

또한 결혼식 입장 장면과 반지 교환식 영상도 함께 공개하며 기쁨을 드러냈다. 특히 신부를 위해 직접 축가를 부르는 모습과 신부 대기실에서 아내와 함께 촬영한 거울 셀카를 공개해 행복한 근황을 전했다.

한편 광수는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 솔로’ 24기에 출연해 얼굴을 알렸으며, 당시 순자와 최종 커플이 됐지만 실제 연인으로 이어지지는 않았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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