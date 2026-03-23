발목 밟힌 이강인, 다행히 큰 부상 피했다

PSG 이강인. 사진=AP/뉴시스

경기 도중 발목을 밟힌 이강인(PSG)이 큰 부상은 피했다.

프랑스 매체 르파리지앵은 23일 “이강인이 큰 부상이 없는 것으로 보인다”고 전했다. 22일 PSG가 공식 홈페이지가 전한 메디컬 소식에도 이강인의 이름은 없었다.

이강인은 지난 22일 프랑스 니스 알리안츠 리비에라에서 열린 OGC 니스와의 2025∼2026 프랑스 리그1 27라운드 경기에서 선발 출전했으나 후반 14분 니스의 유수프 은다이이시미예에게 왼쪽 발목을 강하게 밟혔다. 이강인은 그라운드에 쓰러진 채 발목을 부여고 고통을 호소했다. 결국 이강인은 교체돼 의료진의 치료를 받았다.

니스전을 마친 이강인은 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀에 합류한다. 대표팀은 28일 영국 런던에서 코트디부아르, 4월1일 오스트리아와 3월 유럽 원정 A매치 2연전을 치른다.

다만 이강인이 코트디부아르전에 출전할 수 있을지는 미지수다. 르파리지앵은 “이강인은 며칠 휴식을 취한 뒤 코트디부아르와의 경기에는 출전하지 않을 것으로 예상한다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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