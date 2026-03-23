체육공단, 2026 스포츠용품 해외인증 획득 지원 사업 추진

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 중소 스포츠 기업의 해외 경쟁력을 높이기 위한 ‘2026 스포츠용품 해외인증 획득 지원 사업’을 추진한다.

체육공단은 수출 판로 개척에 필요한 해외인증 획득을 지원하기 위해 지난 2009년부터 본 사업을 추진해 왔으며, 올해에는 지난해 처음 도입한 ‘사전 승인 제도’의 본격 시행으로 인증 획득 전 지원 여부와 규모를 명확히 해 기업의 의사결정 부담을 완화하고 인증 획득을 독려할 방침이다.

아울러 기업이 자체적으로 사전에 획득한 인증에 대해 심사 후 예산을 지원하는 ‘패스트 트랙’ 제도 또한 계속돼, 기업 상황에 따라 선택적으로 활용할 수 있다.

선정된 기업에는 인증·시험·컨설팅·해외 배송 등 인증 획득에 필요한 비용 일부를 최대 6000만 원까지 지원하며, 비용뿐 아니라 상담 채널을 통한 인증 관련 상담으로 기업 친화적 지원을 이어간다.

신청을 희망하는 기업은 스포츠산업지원 누리집에서 온라인으로 예산 소진 시까지 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 해당 누리집에서 확인하면 된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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