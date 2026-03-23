화사, 여행 중에도 남다르네…홍콩서 ‘화보급 존재감’

가수 화사가 홍콩에서 일상을 공유했다. 사진 = 화사 SNS 계정

가수 화사가 홍콩에서 일상을 공유하며 마치 현지인 같은 자연스러운 분위기를 드러냈다.

화사는 22일 자신의 SNS에 “걷고 또 걷고, 1년 치 행복”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 화사 SNS 계정

사진 = 화사 SNS 계정

공개된 사진 속 화사는 슬리브리스 톱과 데님 팬츠를 매치해 건강미 넘치는 스타일을 선보였다. 어깨와 쇄골 라인이 자연스럽게 드러나는 패션은 시크하면서도 고혹적인 매력을 한층 부각시켰다. 무심한 듯 카메라를 바라보거나 거리를 걷는 모습은 마치 화보의 한 장면을 연상케 했다.

사진 = 화사 SNS 계정

사진 = 화사 SNS 계정

또 다른 사진에서는 홍콩 골목 곳곳을 누비며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 자연스럽게 거리를 걷는가 하면, 음료를 들고 카메라를 응시하는 컷에서는 특유의 당당한 분위기를 드러냈다.

꾸민 듯 꾸미지 않은 자연스러운 스타일과 거리 풍경이 어우러지며 현지인 같은 자유로운 분위기를 자아냈다.

한편, 화사는 세계적인 음악 페스티벌 ‘록 인 리오 2026’ 출연을 확정했다. 소속사 피네이션은 최근 “화사가 오는 9월 브라질 리우데자네이루에서 개최되는 ‘록 인 리오 2026’에 초대 가수로 초청받아 출연을 확정했다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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