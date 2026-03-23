‘MC딩동 옹호’ 김동완, 또 논란…전 매니저 폭로에 “사실무근” 정면 반박

그룹 신화 멤버 김동완. 사진 = 뉴시스

그룹 신화 멤버 김동완이 SNS 게시물로 논란에 휩싸인 가운데, 전 매니저라고 주장하는 인물의 폭로가 이어지자 이를 전면 반박하며 법적 대응을 예고했다.

김동완은 23일 자신의 SNS를 통해 “현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장”이라며 “개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다”고 강조했다.

앞서 김동완은 음주운전 및 폭행 논란에 휩싸였던 방송인 MC딩동을 공개적으로 응원하는 글을 올렸다가 비판 여론에 직면했다. 이후 그는 “상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다”며 사과하고 해당 게시물을 삭제했다.

이후 자신을 김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨가 SNS를 통해 폭로성 글을 게시했다. A씨는 “몇 년 전이나 지금이나 어쩜 이렇게 똑같냐”며 “술을 마신 후 라이브 방송을 해서 팬들이랑 싸우기도 했다”고 주장했다.

또한 A씨는 "현금 필요하다고 뮤지컬 잡아달라고 해서 마침 섭외 들어온 썸씽로튼 제작사 신 대표랑 내가 직접 연락해 출연료를 최대로 올렸는데 갑자기 하기 싫다고 해서 얼마나 난감했는 줄 아느냐”며 “제가 퇴사하니 출연하더라. 이유가 이렇든 저렇든 형은 그때부터 나한테 개XX였다”고도 했다.

한편 김동완은 이 같은 주장에 대해 사실무근이라는 입장을 분명히 하며 강경 대응 방침을 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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