이프아이, 4월15일 ‘Hazy’ 컴백…청순 끝판왕 온다

그룹 ifeye(이프아이)가 컴백일과 함께 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.

ifeye는 23일 공식 SNS를 통해 세 번째 EP ‘As if’의 트랙리스트를 공개하는 동시에 컴백일을 오는 4월 15일로 확정했다고 밝혔다.

이날 공개된 트랙리스트는 ‘I’ll Be There’를 시작으로 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’, ‘Padam Padam’, ‘Touch’, ‘Forever Us’까지 총 5곡이 담겨있다. 지난해 말 새롭게 합류한 최정상급 스태프들과 함께 완성도를 끌어올린 이번 EP는 다양한 장르와 분위기를 아우르며 ifeye의 한층 확장된 음악적 색깔을 예고한다.

특히 공개된 트랙리스트 이미지는 핑크와 화이트 컬러를 조화롭게 믹스한 디자인으로 시선을 사로잡았다. 따뜻한 봄 감성과 어우러지는 한편, ifeye 특유의 청순하고 맑은 이미지와도 자연스럽게 맞물리며 앨범 콘셉트에 대한 기대감을 높였다. 그간 완성도 높은 퍼포먼스로 주목받아온 ifeye가 이번 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’를 통해 어떤 차별화된 무대를 선보일 지에도 관심이 쏠린다.

ifeye는 지난해 연이은 활동을 통해 빠르게 성장한 데 이어, 공백기 동안 팀워크와 음악적 완성도를 끌어올리는 데 집중해왔다. 또한 해외 팬 이벤트와 공연을 통해 글로벌 팬덤을 확장하며 ‘글로벌 루키’로서 입지를 공고히 했다.

ifeye 소속사는 “이번 앨범은 멤버들의 한층 성장한 음악적 역량과 팀의 색깔을 동시에 담아낸 작품”이라며 “봄과 어울리는 감성과 다양한 장르를 통해 ifeye만의 매력을 더욱 선명하게 보여드릴 예정”이라고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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