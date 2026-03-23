아이들 우기 솔로곡 ‘라디오’, 中 차트서 인기 롱런

그룹 i-dle (아이들) 우기가 중국 음원차트 내에서 흥행을 이어가고 있다.

우기의 디지털 싱글 'Radio (Dum-Dum)'은 23일 기준 중국 최대 음악 플랫폼 기업인 텐센트뮤직 엔터테인먼트(TME)가 발표하는 텐센트뮤직 한국 차트에서 6위에 오르며 지난해 3월 17일 발매 이후 52주 연속 톱10을 달성했다.

'Radio (Dum-Dum)'은 미디엄 템포의 붐뱁 장르 곡으로, 헤어진 연인을 향한 심정을 라디오에 빗대어 표현한 우기의 자작곡이다. 2024년 월드투어 솔로 무대에서 처음 선보인 후 디지털 싱글로 공개되며 당시 중국 QQ뮤직 베스트셀러 앨범 일간, 주간 차트 1위를 차지했다.

우기는 한국과 더불어 중화권에서도 입지를 굳히고 있다. 최근 텐센트뮤직은 우기를 '2026 올해의 여성'(WOMEN OF THE YEAR IN MUSIC 2026) 중 한 명으로 선정하며 "차세대 여성 싱어송라이터로서 재능을 보여주며 한국과 중국에서 뛰어난 성과를 거뒀다"고 평가했다.

앞서 우기가 속한 아이들은 미국 시카고 그랜트 파크(Grant Park)에서 열리는 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자'(Lollapalooza) 7월 31일(현지시간) 출연을 확정했다. 또한 미국 NBC '투데이 쇼'(The Today Show), '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show)에서 'Mono (Feat. skaiwater)' 특별 무대를 통해 현지 시청자들을 만나며 8월 미주 아레나 투어의 기대를 높였다.

아이들은 지난 2월 서울 공연을 시작으로 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'를 진행 중이다. K팝 걸그룹 최초로 타이베이의 타이베이돔에 입성한 뒤 지난 21일 방콕 임팩트 아레나에서 공연을 펼치며 글로벌 상승세를 이어가고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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