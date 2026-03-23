‘4월3일 컴백’ 탑, ‘오징어 게임’ 제작진 지원사격

가수 탑(T.O.P)이 세계적인 아티스트들과 손잡고 차별화된 예술적 행보를 시작한다.

오는 4월3일 컴백하는 탑은 최근 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’의 커버 이미지를 공개하며 신보 콘셉트에 대한 궁금증을 더했다.

특히 이번 앨범 커버에는 미국의 전설적인 레이아웃 미술가이자 살아있는 거장 화가 에드 루샤(Ed Ruscha)가 직접 참여해 감각적인 비주얼을 선보였다. 평소 예술에 대한 깊은 조예를 보여온 탑과 세계적인 거장의 만남은 이번 정규 앨범의 예술적 완성도를 한층 끌어올렸다.

뿐만 아니라, 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’의 채경선 미술감독이 이번 앨범의 전반적인 디자인과 뮤직비디오 미술 총괄을 맡아 눈길을 끈다. 채경선 미술감독 특유의 상징적인 공간 구성은 탑의 음악적 세계관을 더욱 입체적이고 밀도 있게 구현해내며 앨범의 매력을 극대화했다.

여기에 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임2’, 영화 ‘헤어질 결심’, ‘남한산성’, ‘달콤한 인생’ 등에서 독보적인 영상미를 선보인 김지용 촬영감독이 이번 뮤직비디오의 메가폰을 잡았다. 국내 최고 권위의 촬영 감독으로 손꼽히는 그의 유려한 앵글과 빛의 미학은 한 편의 예술 영화 같은 영상미를 구현, 신보에 대한 기대감을 한층 고조시키고 있다.

이처럼 음악과 시각 예술의 경계를 허무는 역대급 컬래버레이션을 통해 탄생한 탑의 첫 번째 정규앨범은 아티스트로서 그의 한계 없는 스펙트럼을 다시 한번 증명할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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