‘ITZY 막내’ 유나, 솔로 데뷔 D-DAY …러블리한 ‘아이스크림’

그룹 ITZY(있지) 유나가 오늘(23일) 솔로 데뷔 앨범 및 동명 타이틀곡 'Ice Cream'(아이스크림)을 발매한다.

유나는 3월 23일 오후 6시 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'과 동명 타이틀곡을 선보이고 예지를 잇는 ITZY 두 번째 솔로 주자로 나선다. 2019년 ITZY로 데뷔한 이래 화수분 매력과 특유의 러블리 긍정 에너지로 또렷한 존재감을 빛낸 유나가 솔로 아티스트 아이덴티티를 새롭게 구축하고 활약세를 확장한다.

싱그러운 봄 베일을 벗는 유나 솔로 데뷔곡 'Ice Cream'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르다. '아이스크림처럼 달콤하게 녹아가는 지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'는 메시지를 전하고 리스너들에게 생기를 불어넣을 예정이다. 뮤직비디오는 리전드필름 윤승림 감독이 합류해 유나의 완성형 비주얼과 유려한 춤선이 돋보이도록 구성됐다.

신보에는 타이틀곡 'Ice Cream'을 비롯해 자유로운 무드를 살린 'B-Boy'(비보이), 부드럽고 몽환적 사랑의 순간을 깊이감 있게 그린 'Blue Maze'(블루 메이즈), 드라마틱하고 화려한 사운드 레이어링 위 '꿈의 세계로 함께 뛰어들자'는 'Hyper Dream'(하이퍼 드림)까지 골라 듣는 재미가 있는 음악들이 실렸다.

ITZY의 황금 막내 유나는 첫 솔로 활동을 통해 최근 각종 SNS를 휩쓸고 있는 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 인기를 견인한다. 'THAT'S A NO NO'는 2020년 3월 발매된 ITZY 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미) 수록곡으로, 지난 2월 포문을 연 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION>'(터널 비전)에서 퍼포먼스가 최초 공개됐다. 뜨거운 함성을 이끈 공연장 반응이 온라인상에도 이어졌고 ITZY는 19일 오후 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 'THAT'S A NO NO' 무대를 펼쳐 팬들의 성원에 화답했다.

이 기세를 이어갈 유나는 23일 오후 6시 솔로 미니 앨범 'Ice Cream'을 정식 공개하기 앞서 같은 날 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]