[이문원의 쇼비즈워치] BTS 광화문 컴백쇼, 관객 수 예측의 오류

지난 21일 서울 광화문 광장에서 보이그룹 방탄소년단의 컴백 무대 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’이 열렸다. 방탄소년단이 완전체로 다시 무대에 서는 건 2022년 10월 ‘옛 투 컴 인 부산’ 이후 3년5개월 만. 약 1시간여 걸친 공연은 글로벌 OTT 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개국에 생중계됐다. 어찌 됐든 이런저런 우려에도 별다른 사고 없이 무사히 끝난 무대다. 그러나 공연 종료 직후, 아니 사실상 공연 시작 직전부터도 온라인상 입방아에 오르내리다 결국 화제 초점이 완전히 이동해버린 특이점이 존재한다. 바로 ‘관객 수 논란’이다.

서울시 실시간 도시데이터에 따르면 이날 공연이 펼쳐진 서울 종로구 광화문 광장과 덕수궁 인근엔 오후 8시30분 기준 4만6000~4만8000명 정도가 운집한 것으로 집계됐다. 이에 혼잡도도 ‘붐빔’ 수준에 머물렀다. 주최 측인 하이브에선 통신 3사 접속자 및 외국인 비율 등을 반영해 약 10만4000명 정도 모인 것으로 추산했지만, 어느 쪽이든 당초 예상됐던 ‘최대 26만 명’과는 거리가 상당하다. 특히 서울시 도시데이터 기준으론 그 5분의 1에도 못미친다.

이렇듯 예상과 큰 차이가 벌어진 주요인으론 안전사고를 대비한 관계 당국의 강력한 대응과 홍보가 꼽힌다. 여러 차례 재난 문자를 발송하며 방문 자제를 요청하기도 했고, 애초 우려된 과밀 인파 이슈는 2022년 ‘이태원 압사 사고’ 이후 대중에 큰 경각심을 불러일으킨 바도 있다. 그렇게 2만2000석에 이르는 공식 좌석을 확보하진 못했어도 그 분위기는 즐겨보고자 했던 대중의 참여 욕구를 크게 감쇄시켰단 평가. 한편 지하철 무정차 통과란 강수 외에 몸수색, 소지품 검사, ‘도로에 서있지 못하게 하는’ 이동통제 등 불편 요인들을 겹겹이 쌓은 점도 몰려든 인파의 발길을 빠르게 되돌린 것으로 파악된다.

그렇게 관계 당국 차원에선 성공적인 ‘방어’가 됐지만, 사실 이 점이 또 다른 문제를 낳기도 한다. 예상 최대치의 5분의 1이 모인 공연 정도에 그렇게 어마어마한 행정력이 투입되고 수많은 지역 업체와 장소들이 손해와 불편을 감수하며 통제됐어야만 했느냐는 불만 말이다. 이렇듯 어느 한쪽이 성공하면 다른 한쪽은 비난을 뒤집어써야 하는 기묘한 관계가 성립된다. 거기에 이런 종류 사회적 명분을 업은 불만과 비판은 ‘팬덤 전쟁’에서 가장 뜨겁게 타오르는 장작이 된단 점도 또 있다.

그런데 여기서 좀 더 근본적인 부분을 짚어볼 필요도 있다. 애초 저 ‘최대 26만 명’이란 예상치는 어떻게 도출된 것일까 말이다. 대중의 삶과 밀접하게 맞닿은 거대 정치사회 이슈로도 그런 인파는 몰리기 거의 불가능한데, 일개 대중문화 행사가 그런 인파를 동원한단 예상 자체가 사실 무리다. 그런 대전제 하에서 또 한 가지 갈라지는 지점이 있다. 방탄소년단은 현시점 세계에서 압도적으로 가장 널리 알려진 한국 대중음악 아이콘이 맞지만, 그 상품적 성격은 어디까지나 ‘아이돌’ 영역에 있단 점 말이다.

단적으로, ‘아이돌’은 애초 이런 종류 대중 행사에서 상상을 초월하는 위세를 보여주는 상품이 아니다. 아이돌의 상업적 막강함은 그 어마어마한 팬덤 고도화와 결집력에서 나온다. 여성 아이돌의 경우 각종 방송예능 프로그램 등에서 선호되고 패션 아이콘으로서 기능하는 부분도 있어 대중성을 겸비했다고도 평가되지만, 저런 대중 행사에서 요구되는 건 엄밀히 대중성과 고도화된 팬덤 중간 단계, 이른바 라이트팬층이 어느 만큼 존재하느냐 차원이다.

같은 아이돌 개념에서 여전히 수많은 상품을 내놓는 일본을 돌아보면 이해가 쉽다. 일본서도 아이돌은 대중음악시장 수익구조 중심이라 볼 수 있고, 공연 수익에서도 마찬가지다. 예컨대 2025년 지난 한해 일본 음악아티스트 공연 투어 관객 순위에서도 10위권 내 대부분은 아이돌 그룹이 차지하고 있다. 1위의 스노우맨 외에 식스톤즈, 나니와단시 등 스타토엔터테인먼트(구 쟈니스) 보이그룹들이 일단 포진해 있고, 2위는 K팝 아이돌 세븐틴이다. 노기자카46 등 걸그룹도 간간히 보이고, 10위 내 아이돌 아닌 팀을 보기가 더 힘들다.

그러나 ‘단일 공연 관객 수’로 따지면 얘기가 달라진다. 역대 단일 공연 최다 관객 수 기록 5위 내에 아이돌그룹은 아예 없다. 1위에 록밴드 글레이의 1999년 치바현 마쿠하리 공연(20만 명 동원)이 있고, 그 뒤로 라르크 앙 시엘, 디 알피, B’z 등 록밴드와 팝싱어 나카부치 츠요시 등의 공연이 늘어선다. 이는 뭘 얘기하는 걸까. 단순하다.

매년 공연 투어 관객 동원 순위를 점령하다시피 하는 아이돌그룹들 판매량은 엄밀히 ‘같은 팬들의 다중 구매’로 얻어지는 것이란 얘기다. 상당수 동일한 팬들이 1일차부터 3일차 공연까지 모두 구매하기도 하고, 여타 지역 공연까지 원정을 가기도 한다. 그러나 단일 공연으로 이들을 모아놓고 나면 저 라이트팬층 규모에서 인기 록밴드들이나 팝싱어 등에 밀리게 된단 것. 글레이 같은 20만 관객은 고사하고 10만 동원 사례조차 아이돌그룹에선 나오지 않는 이유다.

여기서 반대로 보면, 아이돌그룹은 그렇게 소비층 확장성 차원에서 크게 떨어짐에도 일단 형성된 팬덤에 대해선 어마어마한 충성도와 소비욕을 일으키며 수익성 차원으로 타의 추종을 불허하는 상품이기도 하다. 그렇게 수많은 공연을 매진시키고 피지컬음반 등 각종 굿즈를 팔아치운다. 한 마디로 ‘수익성의 왕’이지만, 특히 2020년대 이르러선 딱히 ‘대중성의 왕’은 아니고, 광화문 공연 같은 행사에 26만 명이나 끌고 올 수 있는 ‘라이트팬층의 왕’은 더더욱 아니다. 방탄소년단뿐 아니라 그 이전이든 이후든 그 어떤 팀이 유사한 행사를 벌이더라도 일단 아이돌 외피로 판매되는 상품이라면 많건 적건 비슷한 결과가 나온다.

그런 점에서 저 크게 틀려나간 ‘최대 26만’ 예상치는 아이돌이란 상품의 속성과 한계를 인지하지 못한 데서 비롯한 오류였다 볼 만하다. 상상을 초월하는 글로벌 성과들 덕에 대한민국 국민 대부분이 알고 칭찬하는 방탄소년단이지만, 절대다수 대중에 있어선 특별히 북적이는 공연 현장까지 가고 싶진 않은 아이콘이란 독특한 위치 말이다. 한국 실정에서 굳이 이런 종류 공연에 강한 ‘라이트팬층의 왕’을 고르자면, 모르긴 몰라도 싸이 같은 아티스트들이 꼽히지 않을까 싶다.

/이문원 대중문화평론가

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]