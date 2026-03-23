맨시티, 오라일리 멀티골 앞세워 아스널 제압… 5년 만에 카라바오컵 정상 탈환

사진=AP/뉴시스

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잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(맨시티)가 아스널을 꺾고 잉글랜드풋볼리그(EFL) 컵대회 카라바오컵 정상을 차지했다.

맨시티는 23일 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 2025∼2026 카라바오컵 결승전에서 니코 오라일리의 멀티골을 앞세워 아스널을 2-0을 꺾었다. 맨시티의 우승은 2020∼2021시즌 이후 5년 만이자 통산 9번째다. 호셉 과르디올라 감독은 통산 5번째 우승컵을 거머쥐었다. 과르디올라 감독은 알렉스 퍼거슨 전 감독(맨체스터 유나이티드·4회) 등을 제치고 대회 역사상 다 우승 사령탑으로 우뚝 섰다.

맨시티는 후반 15분 상대 골키퍼의 실책을 틈타 선제골에 성공했다. 케파 아리사발라가가 라얀 셰르키의 평범한 크로스를 제대로 잡아내지 못하고 떨어뜨렸다. 오라일리가 이를 놓치지 않고 곧장 헤더로 선제골을 뽑았다. 맨시티는 4분 뒤 추가골로 기세를 더욱 높였다. 마테우스 누네스가 올린 크로스를 오라일리가 다시 한번 헤더로 마무리했다.

1992∼1993시즌 이후 33년 만의 우승을 노리던 아스널은 반격에 나섰지만 무위에 그치고 말았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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