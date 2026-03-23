최종일 흔들린 임성재, 통산 3승 좌절… 발스파 챔피언십 공동 4위

임성재. 사진=AP/뉴시스

통한의 마지막 라운드, 임성재가 미국프로골프(PGA) 투어 통산 3승을 아쉽게 놓쳤다.

임성재는 23일 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 고퍼헤드 코스(파71)에서 열린 PGA 투어 발스파 챔피언십(총상금 910만 달러·약 138억원) 마지막 4라운드에서 버디 2개와 보기 5개로 3오버파 74타로 흔들렸다. 최종 합계 8언더파 276타를 작성하며 전날 단독 1위에서 3계단 떨어진 공동 4위에 머물렀다.

진한 아쉬움이 묻어나온다. 임성재는 이번 대회에서 1∼3라운드 내내 선두를 달렸다. 2021년 10월 슈라이너 칠드런스오픈 이후 4년 5개월 만의 통산 3승을 코앞에 뒀으나 마지막 라운드를 넘지 못했다.

시즌 최고 성적을 낸 것에 만족해야 했다. 임성재는 오른쪽 손목 부상으로 지난 1월과 2월 대회를 소화하지 못하고 시즌을 맞이했다. 이달 초 아널드 파머 인비테이셔널과 플레이어스 챔피언십에 출전했으나 두 대회 연속 2라운드에서 컷 탈락을 당하며 자존심을 구겼다. 이번 대회에서 정상급 실력을 뽐내며 남은 대회의 기대감을 올렸다. 임성재는 다음 대회인 텍사스 칠드런스 휴스턴에 출격한다.

1번 홀(파5)에서 출발한 임성재는 내리 보기만 범하며 급격히 흔들렸다. 2번 홀과 3번 홀(이상 파4)에서 연속 보기를 기록했다. 뒤이어 6번 홀(파4)과 8번 홀(파3)에서마저 오버파를 기록했다. 후반 9개 홀 첫 번째인 10번 홀(파4)에서도 보기를 범했다. 11번 홀(파5)에서 첫 버디를 작성했으나 16번 홀(파4)에서 버디 하나를 추가하는 데 머물렀다.

우승 트로피는 맷 피츠패트릭(잉글랜드)이 가져갔다. 피츠패트릭은 이날 버디 3개를 추가해 최종 11언더파 273타로 정상에 올랐다. 2023년 4월 RBC 헤리티지 이후 거둔 통산 3승이다.

데이비스 립스키(미국)가 10언더파 274타로 2위에 올랐고 조던 스미스(잉글랜드)가 9언더파 275타로 3위를 차지했다.

임성재와 함께 출전한 김성현은 버디 4개와 보기 3개로 1타를 줄이며 최종 7언더파 277타로 공동 7위를 차지했다. 김주형은 버디 3개와 보기 4개로 1타를 잃어 최종 4언더파 280타를 기록했다. 공동 18위에 이름을 올렸다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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