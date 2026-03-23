4할 맹타에도, 다저스 김혜성 마이너리그행… 2년 연속 트리플 A서 개막전 맞이할 듯

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

김혜성(LA 다저스)이 미국 메이저리그(MLB) 시범경기에서 불방망이를 휘둘렀지만 마이너리그행 통보를 받았다.

다저스는 23일 “김혜성을 트리플 A팀인 오클라호마시티 코메츠로 보낸다”고 전했다. 김혜성은 지난 시즌에 이어 2년 연속 정규시즌 개막을 트리플 A팀에서 시작할 가능성이 커졌다.

김혜성은 시범경기 9경기에 출전해 타율 0.407(27타수 11안타), 홈런 1개, 6타점, 5도루를 기록했다. 하지만 MLB 정규시즌 개막전 로스터 26명에 포함되지 못했다.

김혜성이 마이너리그로 가는 대신 주전 2루수 경쟁을 펼치던 알렉스 프릴랜드가 개막 로스터에 포함될 것으로 보인다. 프릴랜드의 올해 시범경기 성적은 18경기 타율 0.116(43타수 5안타), 홈런 1개, 7타점에 그쳤다. OPS(출루율+장타율)는 김혜성이 0.967, 프릴랜드는 0.519다.

다만 다저스 구단 인터넷 홈페이지는 “이는 다저스가 김혜성의 스윙에 교정할 부분이 있다고 판단했기 때문”이라고 전했다. 김혜성은 시범경기 27타수에서 삼진 8개를 당했고 볼넷은 1개를 얻는데 머물렀다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 최근 “프릴랜드와 김혜성 중 누구를 선택하더라도 타당한 이유가 있다”며 “김혜성은 아직 많은 경기를 치르지 못했다. 프릴랜드는 기록은 아쉽지만 타석에서 좋은 모습을 보였다”고 전했다.

김혜성은 지난해 MLB 정규시즌에서 71경기 타율 0.280(161타수 45안타), 3홈런, 17타점, 13도루 등을 기록했다. 프릴랜드는 29경기에서 타율 0.190(84타수 16안타), 2홈런, 6타점, 1도루를 기록했다.

한편 다저스는 27일 애리조나 다이아몬드백스와 정규시즌 첫 경기를 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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