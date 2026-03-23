래퍼·코미디언·마술사가 뭉친 ‘A급 되기전 마지막 B급 공연 “아무도 불러주지 않아 우리가 만들었다”

래퍼, 코미디언, 마술사가 한 무대에 오르는 이색 종합공연이 수원에서 열린다. 오는 4월 4일 오후 7시 수원역 AK아트홀에서 A급 되기전 마지막 B급 공연이 개최된다.

이번 공연은 포스터 문구인 “아무도 불러주지 않아 우리가 만들었다”에서 드러나듯, 기존 형식에 얽매이지 않고 각자의 개성과 에너지를 무대 위에 풀어내겠다는 취지로 기획됐다. 장르를 구분하지 않고 음악, 코미디, 마술을 한 자리에서 선보이는 점이 특징이다.

출연진으로는 래퍼 ollo, 래퍼 좌윤수, 코미디언 한기명, 마술사 이민철이 이름을 올렸다. 서로 다른 분야에서 활동하는 네 사람이 한 공연에 참여하면서, 관객들은 익숙한 공연 문법에서 벗어난 보다 자유롭고 실험적인 무대를 만날 수 있을 것으로 기대된다.

공연의 취지는 행사명에 담긴 ‘B급’이라는 표현은 단순한 자기비하가 아니라, 정제되지 않은 솔직함과 날것의 재미를 전면에 내세우겠다는 의지와 4인 아티스트의 개성과 현장성을 앞세워 관객과 직접 호흡하는 독립적 무대 시도라고 소개했다.

한편, 공연은 2026년 4월 4일 토요일 저녁 7시, 수원역 AK아트홀에서 진행된다. 예매 관련 내용은 AK아트홀 오픈 카톡을 통해 문의가 가능하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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