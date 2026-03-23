실바의 날카로운 창이냐, 이다현-피치 튼튼한 방패냐...24일 여자부 준PO 격돌

GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

흥국생명 이다현. 사진=KOVO 제공

흥국생명 피치. 사진=KOVO 제공

GS칼텍스의 강한 창이냐, 흥국생명의 막강한 방패냐.

여자프로배구 봄 배구의 서막이 열린다. GS칼텍스와 흥국생명은 오는 24일 서울 장충체육관에서 진에어 2025~2026 V리그 포스트시즌 여자부 준플레이오프(준PO)를 치른다.

준PO는 단판 승부다. 여자부에서 준PO가 열리는 건 이번이 처음이다. 준PO는 3, 4위 팀이 승점 3점 차 이내일 때 열린다. 정규리그 3위 GS칼텍스와 4위 흥국생명의 승점이 57로 같았다. 이 대결의 승자는 오는 26일 현대건설과의 3전 2선승제의 PO를 치른다.

예측 불허다. 올 시즌 정규리그 상대 전적에서는 GS칼텍스가 흥국생명에 4승2패로 앞선다. 풀세트 접전이 3차례나 될 정도로 치열한 승부를 펼쳤다.

딱 한 번의 매치, 장점을 극대화해야 한다. GS칼텍스는 에이스 실바의 파괴력에 기대를 건다. 알고도 못 막는다. V리그 최고의 공격수다. 실바는 올 시즌 정규리그에서 득점(1083점)과 공격성공률(47.33%), 퀵오픈 공격성공률(54.16%), 이동공격 성공률(60.00%)에서 1위, 서브 득점(세트당 0.309개)과 후위 공격 성공률(47.15%)에선 2위에 올랐다. 사상 최초로 V리그 3년 연속 1000득점을 넘겼다. 특히 올 시즌에는 몬타뇨가 2011~2012시즌 KGC인삼공사(현 정관장) 시절 기록했던 한 시즌 최다 득점 기록(1076점)까지 14년 만에 갈아치웠다.

191㎝의 장신인 실바는 강인한 체력이 일품이다. 36경기 전 경기를 뛰며 리그에서 가장 높은 공격 점유율(43.03%)을 가져갔음에도 흔들림이 없다. 흥국생명에게도 강했다. 경기당 33득점을 올렸다. 6개 구단 상대 전적 중 두 번째 높다. GS칼텍스는 실바의 활약 속에 팀 공격성공률 1위(41.88%)에도 올랐다.

이에 맞서는 흥국생명은 블로킹 1위(세트당 0.810개)와 피치와 5위(0.629개) 이다현을 앞세운 ‘트윈 타워’가 강점이다. 일본 국가대표 미들블로커 출신 요시하라 토모코 흥국생명이 올 시즌 지휘봉을 잡으면서 한층 단단해졌다.

피치는 올 시즌 허리 부상, 이다현은 손가락 부상으로 잠시 자리를 비웠지만 경기 감각을 안정적으로 유지했다. 이다현의 경우 GS칼텍스전에서 세트당 블로킹 1.14개로 맹활약했다. 6개 구단 상대 전적 중 가장 높았다.

중앙이 튼튼해지면 날개 공격수들의 부담도 덜해진다. 흥국생명에는 김다은, 정윤주 등 봄배구 경험이 많지 않은 젊은 아웃사이드 히터진들이 있다. 이들이 마음껏 공격을 시도할 수 있는 여건이 마련될 수 있다.

단판 승부에서 웃을 유일한 팀, 어느 팀이 될지 주목된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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