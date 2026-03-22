“4회 연속 메달이라는 결실 긍정적” 우상혁, 세계실내육상선수권서 2m26…공동 동메달

사진=대한육상연맹 제공

우상혁(29·용인시청)이 지난 21일 폴란드 토룬에서 열린 ‘2026 세계실내육상경기선수권대회’ 남자 높이뛰기경기에서 2m26을 기록, 3위(공동 동메달)에 올랐다.

우상혁은 2m17, 2m22, 2m26 모두 1차 시기에 성공하며 순조롭게 출발했다. 2m30에서 3번의 시도를 모두 아쉽게 실패하며 동메달로 경기를 마무리했다. 우상혁은 비록 목표했던 대회 2연패는 무산됐지만, 이번 대회 동메달 획득으로 세계실내육상경기선수권대회 4회 연속 메달(2022·2025년 금메달, 2024·2026년 동메달)을 획득하게 됐다.

1위는 2m30을 1차 시기에 성공한 올레 도로슈크(우크라이나)가, 2위는 2m30을 3차 시기에 넘은 에릭 포르티요(멕시코)가 각각 차지했으며, 자메이카의 레이먼드 리차즈은 우상혁과 함께 공동 3위를 차지했다.

경기 종료 후 우상혁은 "목표했던 우승을 놓친 것은 아쉽지만, 세계선수권 4회 연속 메달이라는 결실을 얻은 것에 긍정적인 의미를 두고 싶다"라며 "다가오는 아시안게임 전까지 부족한 부분을 철저히 보완해 국민 여러분께 더 완벽한 도약을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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