결혼 앞둔 최준희, 41kg 감량 성공…비키니까지 완벽 소화

사진 = 최준희 SNS 계정

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 비키니 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.

최준희는 22일 자신의 SNS에 “다이어트 전후”라는 글과 함께 영상을 공개했다. 영상에는 체중이 늘었던 과거 모습과 현재 슬림해진 모습이 비교돼 눈길을 끌었다. 그는 “팔뚝살과 체형이 슬림해진 상태로 촬영에 임하니 어떤 각도에서도 만족스러운 결과물이 나왔다”며 비키니 사진을 함께 공개하며 자신감 넘치는 근황을 전했다.

최준희는 자가면역질환 루프스병 투병 과정에서 체중이 96㎏까지 증가했으나, 꾸준한 식단 관리와 운동을 병행해 41㎏ 감량에 성공했다. 식단은 한식과 브런치 위주로 챙겼고 유산소 걷기와 강아지 산책을 꾸준히 이어갔다고 밝혔다. “폼롤러와 스트레칭, 상체 운동은 2주에 한 번, 촬영 전 복근 운동은 유튜브 홈트로 일주일에 한 번 정도 했다”고 구체적인 루틴을 공유하기도 했다.

한편 최준희는 오는 5월 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 신랑은 5년간 교제한 11세 연상의 회사원으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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