‘닥터신’ 뇌 체인지 충격 전개…송지인, 본체·영혼 넘나드는 소름 연기

배우 송지인이 ‘닥터신’에서 파격적인 전개를 이끄는 몰입도 높은 연기력으로 안방극장을 압도했다.

송지인은 지난 21일(토) 방송된 TV CHOSUN 주말 미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한)/연출 이승훈/제작 씬앤스튜디오, 티엠이그룹) 3회에서 모모(백서라 분)의 엄마이자 갤러리 대표 현란희 역으로 분해, 본체와 영혼을 오가는 입체적인 연기로 시청자들의 시선을 사로잡았다.

이날 방송에서 송지인은 모모의 뇌를 가진 ‘본체 현란희’와 본체를 떠난 ‘영혼 현란희’를 넘나들며 극의 긴장감을 끌어올렸다. 화려하고 당당했던 기존의 현란희와는 전혀 다른 결의 인물을 설득력 있게 그려내며, 극단적인 설정 속에서도 캐릭터의 감정선을 촘촘하게 쌓아 올렸다.

특히 ‘뇌 체인지’ 이후 완전히 달라진 자신의 모습을 차마 마주하지 못하는 자아의 혼란과 균열을 섬세하게 표현해 몰입도를 높였다. 여기에 딸 모모를 향한 복합적인 모성애까지 더해지며 극의 감정선을 한층 깊이 있게 완성했다.

무엇보다 송지인은 현란희 본체의 마지막을 치밀하게 준비하는 ‘영혼’의 이중적인 면모를 밀도 있게 그려내며 강렬한 인상을 남겼다. 자연스럽게 대화를 회피하며 속내를 감추는 모습부터, 극단적인 선택을 스스로의 의지처럼 위장하는 과정까지 복잡한 심리를 설득력 있게 표현해 긴장감을 극대화했다.

또한 현란희는 서양화가 폴 김(지영산 분)과 얽히며 또 다른 미스터리를 형성했다. 과거 작업실에서 자신을 단번에 알아보는 폴 김과 달리, 현란희는 그를 기억하지 못한 채 묘한 끌림을 느끼는 모습으로 의미심장한 여운을 남겼다. 방송 말미, “찾으면 엄마가 많이 미안해했다고 전해줘요”라는 메시지는 두 사람 사이 숨겨진 과거를 암시하며 궁금증을 자극했다.

이처럼 송지인은 파격적인 설정 속에서도 캐릭터의 감정과 서사를 탄탄하게 구축하며 독보적인 존재감을 입증했다. 매 장면마다 몰입도를 끌어올리는 그의 연기 변주에 앞으로의 전개에 대한 기대가 더욱 높아지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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