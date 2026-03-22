유호정, 아들 불안장애 고백 이후 변화는?

공씨 집안과 양씨 집안 가족들이 갈등을 넘어 새로운 국면을 맞이한다.

22일 방송 예정되는 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 16회에서는 각기 다른 방식으로 서로를 보듬는 두 집안의 온기 가득한 서사가 펼쳐진다.

앞서 공우재(김선빈 분)는 그간 숨겨온 불안장애를 고백했고, 한성미(유호정 분)는 아들의 아픔을 뒤늦게 알고 학업 중단을 지지했다. 한편 양씨 집안은 차세리(소이현 분)의 가출 소동 이후 양현빈(박기웅 분)의 날카로운 일침과 진심 어린 중재 덕분에 180도 달라진 모습을 보였다. 이에 오늘 방송에서 이어질 두 집안의 본격적인 관계 회복에 기대감이 증폭되고 있다.

오늘 공개된 스틸에는 한성미, 공우재 모자의 오붓한 만남이 담겼다. 늦은 밤, 공우재를 마중 나온 한성미의 얼굴에는 미안함과 사랑이 고스란히 묻어난다. 학업 스트레스에서 벗어나 고깃집 아르바이트라는 새로운 일상에 발을 내디딘 공우재는 비로소 편안해진 마음으로 숨통을 틔운다. 한성미는 아들의 상처를 미리 살피지 못했다는 복잡한 심경을 뒤로한 채 환한 미소를 지어 뭉클함을 자아낸다. 그간 아픔을 억누르기만 했던 공씨 집안이 이를 계기로 어떤 변화를 맞이할지 이목이 쏠린다.

그런가 하면 서로를 향한 깊은 신뢰를 자랑하는 양현빈, 차세리 모자의 모습이 시선을 사로잡는다. 이들은 집 앞을 다정하게 거닐며 진솔한 대화를 나눈다. 이곳은 평소 두 사람이 서로의 속내를 터놓던 소중한 공간이다. 특히 양현빈은 차세리에게 특유의 능청미를 발휘해 그녀의 마음을 단번에 녹인다. 친자식 그 이상의 지극한 애정을 쏟는 차세리와 그런 새어머니의 진심을 누구보다 깊이 헤아리는 양현빈, 하지만 공씨 집안을 대하는 이들의 온도 차가 극명하게 갈리며 또 다른 긴장감을 예고한다.

이렇듯 위기 속에서 더욱 견고해진 두 가족의 성장통은 안방극장에 깊은 울림과 공감을 선사할 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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