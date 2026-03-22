“필승! 전역했습니다”…김종현, 1년6개월 군 복무 마치고 팬 곁으로

그룹 뉴이스트 출신 김종현이 1년6개월간의 군 복무를 마쳤다.

김종현은 22일 사진 여러장을 공개하며 군 복무를 마친 근황을 전했다.

김종현은 “필승! 전역했습니다. 1년 6개월 동안 기다려주신 앤유들 너무너무 감사합니다. 앤유들이 있어서 잘 버틸 수 있었네요”라며 전역 소감을 밝혔다.

이와 함께 공개된 사진에는 군복을 입은 김종현의 다양한 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 네컷 사진에서 그는 경례 포즈부터 환하게 웃는 모습까지 다채로운 매력을 보여 이목을 집중시켰다.

김종현은 팬들과의 소통을 예고했다. 그는 “전역 라이브는 3월23일 20시에 진행하려고 한다. 내일 만나서 즐겁게 놀아보자”며 팬들의 기대를 높였다.

김종현은 2012년 그룹 뉴이스트로 데뷔했다. 이후 2017년 Mnet 프로듀스 101 시즌2에 출연해 큰 관심을 받았다. 팀 해체 후에는 솔로 가수와 배우 활동을 번갈아가며 활약했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]