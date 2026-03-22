방탄소년단 ‘아리랑’ 전곡, 스포티파이 글로벌 차트 1~14위 석권

방탄소년단이 스포티파이 글로벌 차트에서 14곡을 줄세우는 진풍경을 연출했다.

21일 스포티파이에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 역대 최다 스트리밍된 K-팝 앨범으로 이름을 올렸다. 또한 올해 하루 동안 가장 많이 재생된 음반에 등극해 막강한 화제성을 입증했다.

스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’에서도 존재감을 드러냈다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 20일 자 차트 1위로 직행했고 앨범 전곡이 1~14위에 올랐다. 글로벌 음원 차트의 최상단이 모두 방탄소년단의 노래들로 채워졌다. 성덕대왕신종의 종소리를 담은 6번 인터루드 트랙까지 차트인해 눈길을 끌었다. 이들은 ‘데일리 톱 아티스트 글로벌’에서도 정상을 차지했다.

방탄소년단의 컴백 열기는 애플 뮤직의 신기록으로도 확인됐다. ‘아리랑’은 애플 뮤직 역사상 발매 첫날 전 세계에서 가장 많이 재생된 K-팝 음반이 됐다. 또한 그룹이 발표한 팝(Pop) 앨범 가운데 첫날 기준 역대 최다 스트리밍으로 등극했다. 3년 9개월 만의 컴백을 기다려온 글로벌 음악팬들의 관심이 수치로 증명됐다.

‘아리랑’은 국내 음반, 음원 차트를 휩쓸고 있다. 타이틀곡 ‘SWIM’이 20일 자 멜론 일간 차트 1위에 올랐고 실시간 차트인 ‘톱 100’에서는 21일 오전 8시부터 22일 오후 1시까지 정상을 유지했다. 음반 성적도 두드러진다. 발매 첫날 한터차트 집계 기준 판매량 398만 장을 돌파하며 팀의 종전 최다 초동(발매 후 일주일간 판매량)을 단숨에 뛰어넘었다. 한터차트 일간 차트에서도 이틀(3월 20~21일 자) 연속 1위를 지켰다.

한편 ‘아리랑’은 방탄소년단의 정체성과 이들이 마주한 보편적인 감정을 담은 앨범이다. 방시혁 의장이 총괄 프로듀서로 참여했고 멤버들의 진솔한 감정이 녹아 있다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. RM이 작사 전반을 맡아 삶을 사랑하는 태도를 진정성 있게 풀었다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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