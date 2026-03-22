이윤진, 이범수와 이혼 후 새 출발…소을·다을과 함께 새 집 마련 “인생 리셋”

사진 = 이윤진 SNS 계정

배우 이범수와 이혼한 통역사 이윤진이 자녀 소을·다을과 함께 새 보금자리를 마련하며 새로운 출발을 시작했다.

이윤진은 22일 자신의 SNS에 “소을 다을이와 앞으로 새롭게 다시 시작할 집을 드디어 계약했다”며 근황을 전했다.

공개된 사진에는 새 집 계약 후 인테리어 공사에 매진 중인 이윤진의 모습이 담겼다. 작업복 차림으로 직접 공간을 꾸미는 모습에서 새로운 시작을 향한 의지가 엿보인다.

그는 “운 좋게 다주택자 매물을 잘 만났고 구축아파트 여서 또 공사를 시작해야 하지만 집에 진심인 우리 셋이 힘을 합쳐 따뜻하고 예쁜 집을 만들어보려고요”라며 “예전 사진 찾아보며 다시 또 해보자. 인생리셋”이라고 덧붙였다.

이를 본 누리꾼들은 “새로운 시작 응원합니다”, “너무 기대돼요”, “항상 응원해요”등 반응을 보였다.

한편, 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 슬하에 소을·다을 남매를 두었으나, 올해 2월 합의 이혼했다. 이후 자녀들과의 일상을 공개하며 새로운 삶을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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