‘국민 여동생’ 이재은, 도피성 결혼→이혼 고백…“죽을 만큼 힘들었다”

배우 이재은이 자신의 인생사와 결혼, 이혼 이야기를 솔직히 고백했다.
22일 방송된 MBN ‘당신이 아픈 사이’에는 1980년대 ‘국민 여동생’으로 사랑받은 이재은이 출연했다.
이날 이재은은 4세 데뷔 이후 쉼 없이 활동해야 했던 이유를 밝혔다. 그는 “어릴 때 돈을 많이 벌었다. 아역인데도 세금 신고를 할 정도였다”며 “폐결핵 투병 중인 아버지를 대신해 가장이 됐다. 부모님께 투자와 창업 권유 등 유혹이 많았다”고 말했다.
이어 “왜 일해야 하는지도 모른 채 계속 일했다. 수학여행이나 소풍도 한 번 못 갔다”며 “건물을 지어 부모님을 모시고 싶다는 생각보다 빨리 독립하고 싶다는 마음이 컸다”고 털어놨다.
이후 부모의 노후를 정리한 뒤 결혼을 선택했다는 그는 “아버지가 반대했지만 ‘할 만큼 했다’는 생각에 결혼했다”며 “결혼은 도피처였다”고 고백했다.
하지만 결혼 생활은 11년 만에 끝이 났다. 그는 “가장 힘들었던 시기다. 누구에게도 말 못 하고 혼자 버텼다”며 “스트레스로 폭식해 살이 쪘고 공허함이 컸다. 고지혈증, 우울증, 수면 장애까지 겪으며 나쁜 생각도 많이 했다”고 밝혔다.
또한 “7년 만에 엄마에게 전화해 울었다. ‘너무 힘들다’고 했더니, 엄마가 ‘안 되면 내가 먹여 살리겠다’고 했다. 그 말에 구원을 받은 느낌이었다”고 덧붙였다.
한편 이재은은 2006년 9세 연상의 안무가와 결혼했으나 2017년 이혼했으며, 이후 2022년 재혼해 슬하에 딸을 두고 있다.
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